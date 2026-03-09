Engin Fırat neden öldü? Engin Fırat kimdir, kaç yaşındaydı?

Engin Fırat öldü mü? Türk futbol camiası, deneyimli teknik direktör Engin Fırat'ın ani ölümüyle sarsıldı. 55 yaşındaki Fırat, Lübnan'dan İstanbul'a dönerken İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Futbol kariyeri boyunca hem kulüp takımlarında hem de milli takımlarda görev alanEngin Fırat kimdir, neden öldü? Detaylar...

ENGİN FIRAT ÖLDÜ MÜ?

Futbol dünyası, tecrübeli Türk teknik direktör Engin Fırat'ın ani ölümüyle derin bir üzüntüye boğuldu. Alınan bilgilere göre 55 yaşındaki Fırat, Lübnan'dan İstanbul'a dönerken İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Fırat, futbol camiasında geniş bir çevreye sahipti ve ani ölümü hem Türkiye'de hem de görev yaptığı ülkelerde büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yarattı.

ENGİN FIRAT KİMDİR?

Engin Fırat, Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden biriydi. Kariyerine teknik direktör yardımcısı olarak başlayan Fırat, yıllar içinde uluslararası deneyimiyle tanındı. Hem kulüp takımlarında hem de milli takımlarda görev yapan Fırat, Avrupa, Asya ve Afrika'da birçok farklı takımda görev aldı.

Fırat, futbol kariyerinde özellikle yurt dışındaki görevleriyle öne çıktı. Uluslararası deneyimi, Türk teknik direktörler arasında kendisini öne çıkaran önemli bir unsur olarak dikkat çekiyordu. Futbol camiasında saygı gören Fırat, çalıştığı takımlar ve milli takımlarda bıraktığı izlerle hatırlanacak.

ENGİN FIRAT NEDEN ÖLDÜ?

Tecrübeli teknik direktörün ani ölümü, kalp krizi nedeniyle gerçekleşti. Engin Fırat, Lübnan'dan İstanbul'a dönüş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı'nda kalp krizi geçirdi. Acil müdahalelere rağmen Fırat kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Bu beklenmedik gelişme, hem Türkiye'de hem de görev yaptığı ülkelerde futbol camiasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

ENGİN FIRAT KAÇ YAŞINDAYDI?

Engin Fırat, 55 yaşında hayatını kaybetti. Kariyerine 2002 yılında Fenerbahçe'de teknik direktör yardımcısı olarak başlayan Fırat, kısa sürede uluslararası arenada tanınan bir teknik adam haline geldi. Avrupa, Asya ve Afrika'da farklı takımlarda görev aldı ve özellikle milli takımlar düzeyindeki tecrübeleriyle dikkat çekti.

ENGİN FIRAT NERELİ?

Engin Fırat'ın doğum yeri ile ilgili detaylı bilgiler, kamuya açık kaynaklarda sınırlı olsa da, cenazesinin Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük beldesinde defnedilecek olması, kökeninin Türkiye'nin bu bölgesiyle bağlantılı olduğunu göstermektedir.

ENGİN FIRAT HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Engin Fırat'ın teknik direktörlük kariyeri oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Fırat, kariyerine 2002 yılında Fenerbahçe'de Werner Lorant'ın yardımcısı olarak başladı. Ardından Almanya'da LR Ahlen takımında görev aldı ve Lorant ile çalışmaya devam etti.

Uluslararası arenada farklı takımlarda görev alan Fırat, kariyeri boyunca şu takımlarda görev yaptı:

Fenerbahçe (yardımcı antrenör)

LR Ahlen

Incheon United

Sivasspor

Saipa FC

Sepahan

İran Milli Takımı (Ali Daei'nin yardımcısı)

ENGİN FIRAT'IN CENAZESİ NEREDE DEFNEDİLECEK?

Fırat'ın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Antalya'ya götürülecek. Göynük beldesinde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak ve ardından toprağa verilecek. Türk futbolunda ve görev yaptığı ülkelerde saygı gören bir isim olan Fırat'ın ani ölümü, spor dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu.