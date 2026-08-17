Eski NBA oyuncusu Enes Kanter Freedom, basketbol kariyeri ve son dönemde yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. 20 Mayıs 1992'de İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya gelen Kanter, basketbola Türkiye'de başladıktan sonra kariyerini ABD'ye taşıdı ve 2011 NBA Draftı'nda Utah Jazz tarafından üçüncü sıradan seçildi. Peki, Enes Kanter kimdir, nereli, hangi takımda, basketbolu bıraktı mı? Enes Kanter kadın olayı nedir? Detaylar...

ENES KANTER KİMDİR?

Enes Kanter Freedom, 20 Mayıs 1992 tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde doğan eski profesyonel basketbolcudur. Pivot pozisyonunda oynayan Kanter, basketbol kariyerine Türkiye'de başladı ve daha sonra ABD'de eğitim alarak profesyonel basketbola geçti.

Basketbola 14 yaşında Van'da başlayan Kanter, daha sonra Ankara'daki Samanyolu Koleji'ne katıldı. 2003 yılında Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Ülkerspor'un dikkatini çekti ve bir yıl sonra Ülkerspor'a transfer oldu.

Ülkerspor'un Fenerbahçe'ye satılmasının ardından 2006 yılında Fenerbahçe'nin genç takımına katılan Kanter, 2008-09 sezonunda A takıma yükseldi. Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına 16 Ekim 2008'de TED Ankara Kolejliler karşısında çıktı. İlk EuroLeague maçında ise 30 Ekim 2008'de ALBA Berlin karşısında forma giydi.

2009 yılında profesyonel kariyerini ABD'de sürdürme kararı alan Kanter, Simi Valley, Kaliforniya'daki Stoneridge Hazırlık Okulu'nda basketbol oynadı. Ardından Kentucky Wildcats takımına katıldı ancak NCAA kuralları nedeniyle resmi karşılaşmalarda forma giyemedi.

2011 NBA Draftı'nda Utah Jazz tarafından ilk tur üçüncü sıradan seçilen Kanter, NBA kariyerine başladı. NBA kariyeri boyunca Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, New York Knicks, Portland Trail Blazers ve Boston Celtics formaları giydi. Basketball-Reference verilerine göre NBA kariyeri 11 sezon sürdü.

2021 yılında Amerikan vatandaşı olan Kanter, yasal olarak Enes Kanter Freedom adını aldı. NBA'nin resmi oyuncu profilinde de Enes Freedom adıyla yer almaktadır.

Terör örgütü FETÖ'ye üyeliği nedeniyle Kanter hakkında yakalama kararı çıkardı.Türkiye, Eylül 2017'ye kadar Türkiye'ye gelmeyen vatandaşlarının vatandaşlıklarının iptal edileceğini söyledi; Eylül 2017'de Kanter kendisini vatansız olarak tanımladı. Aralık 2017'de Associated Press, Türk savcıların gıyabında yargılanacak olan Kanter için dört yıldan fazla hapis cezası istediğini bildirdi.

Yine Ocak 2019'da Türkiye, Kanter hakkında iade talebinde bulundu ve Interpol'den tutuklanması için kırmızı bülten çıkarmasını talep etti. Ancak Interpol'ün internet sitesine göre herhangi bir kırmızı bülten çıkarılmadı.

ENES KANTER NERELİ?

Enes Kanter, 20 Mayıs 1992 tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde doğdu. Basketbola ise Türkiye'de başladı ve çocukluk yıllarında ailesinin yerleşmesi nedeniyle Van'da basketbol çalışmalarını sürdürdü.

Daha sonra Ankara'daki Samanyolu Koleji'ne geçen Kanter, Ülkerspor ve Fenerbahçe altyapılarında yetişti. Böylece profesyonel basketbola geçmeden önce Türkiye'deki basketbol altyapısında önemli bir dönem geçirdi.

Kanter'in NBA'deki resmi profiline göre doğum tarihi 20 Mayıs 1992, doğum yeri Zürih, İsviçre ve ülkesi Türkiye olarak yer alıyor.

ENES KANTER HANGİ TAKIMDA?

Enes Kanter, profesyonel kariyeri boyunca NBA'de birçok takımın formasını giydi. 2011 NBA Draftı'nda Utah Jazz tarafından ilk tur üçüncü sıradan seçilen Kanter, NBA kariyerine Utah Jazz'da başladı.

Utah Jazz'da 2011-2015 yılları arasında forma giyen Kanter, 2015 yılında Oklahoma City Thunder'a takas edildi. Daha sonraki yıllarda New York Knicks, Portland Trail Blazers ve Boston Celtics kadrolarında yer aldı.

Kanter, 2021 yılında Boston Celtics ile yeniden anlaşırken, 2022 yılında Houston Rockets'a takas edildi. Rockets tarafından serbest bırakılmasının ardından NBA'de forma giymedi. Basketball-Reference kayıtlarında son NBA sezonu 2021-22 olarak yer alıyor.

ENES KANTER'İN NBA KARİYERİ

Kanter, NBA kariyerinde toplam 748 normal sezon karşılaşmasında forma giydi. Basketball-Reference verilerine göre kariyer ortalamaları 11,2 sayı, 7,8 ribaund ve 0,9 asist olarak kayıtlara geçti.

Utah Jazz formasıyla NBA'deki ilk sezonunda takımın 66 karşılaşmasının tamamında yer aldı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde özellikle ribaund katkısı ve pota altındaki oyunuyla öne çıktı.

2013 yılında Charlotte Bobcats karşısında 23 sayı ve 22 ribaund üreterek kariyerinin ilk 20 sayı-20 ribaund performansını gerçekleştirdi. 2014 yılında ise San Antonio Spurs karşısında 25 sayı, 11 ribaund ile oynadı.

2015 yılında Oklahoma City Thunder'a transfer olan Kanter, aynı sezon Dallas Mavericks karşısında 30 sayı atarak kariyer sayı rekorunu kırdı.

Kanter'in NBA kariyeri 2022 yılında sona erdi. NBA'nin resmi istatistik sayfasında da 11 yıllık NBA deneyimine sahip olduğu görülüyor.

ENES KANTER BASKETBOLU BIRAKTI MI?

Evet. Enes Kanter'in NBA'deki son profesyonel sezonu 2021-2022 oldu. 10 Şubat 2022'de Boston Celtics'ten Houston Rockets'a takas edildi ve 14 Şubat'ta Rockets tarafından serbest bırakıldı. Basketball-Reference kayıtlarında da son oynadığı sezon 2021-22 olarak gösteriliyor.

Kanter, NBA kariyerinden önce Türkiye'de Fenerbahçe altyapısında yetişti. 2011 yılında Utah Jazz tarafından üçüncü sıradan draft edilmesiyle NBA'de forma giymeye başladı.

NBA kariyeri boyunca Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, New York Knicks, Portland Trail Blazers ve Boston Celtics formalarını giyen Kanter, 2022'de NBA kariyerinin sona ermesinin ardından profesyonel basketbolcu olarak sahaya çıkmadı.

ENES KANTER KADIN OLAYI NEDİR?

Enes Kanter'in yeniden gündeme gelmesine neden olan konu, 2027 WNBA Draftı'na katılmayı planladığını açıklaması oldu.

Kanter, trans sporcuların kadın sporlarındaki yeri konusunda ABD’de büyüyen tartışmaya dahil olarak NBA Kadınlar Ligi'ne (WNBA) başvuracağını söylediği iddia edildi.