Nijerya Plateau'da kamyon ile 4 aracın çarpıştığı kazada 20 kişi öldü

Nijerya Plateau'da kamyon ile 4 aracın çarpıştığı kazada 20 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nijerya'nın Plateau eyaletindeki Hawan Kibo-Jos kara yolunda kamyon ile karşı yönden gelen 4 aracın çarpıştığı kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Nijerya'nın Plateau eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Plateau Eyaleti Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eyaletin Hawan Kibo-Jos kara yolunda kamyon ile karşı yönden gelen 4 aracın çarpıştığı belirtildi.
Açıklamada, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu aktarılan açıklamada, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA