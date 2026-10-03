Haberler

Nijerya Plateau'da kamyon ile 4 aracın çarpıştığı kazada 20 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Plateau eyaletindeki Hawan Kibo-Jos kara yolunda kamyon ile karşı yönden gelen 4 aracın çarpıştığı kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Plateau Eyaleti Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eyaletin Hawan Kibo-Jos kara yolunda kamyon ile karşı yönden gelen 4 aracın çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu aktarılan açıklamada, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Montella'ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu

Eren resmen delirdi! Yapılan tezahüratları duyunca ağzını bozdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı

Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Abdullah Gül'ün acı günü! Amcası Mustafa Gül son yolculuğuna uğurlandı

Abdullah Gül'ün acı günü
Sahte belgeyle haksız vergi iadesi! 155 firmanın 31 milyar liralık işlemi ortaya çıktı, 31 kişi tutuklandı

Sahte belgeyle vergi iadesi oyunu! 31 milyarlık çark çökertildi
Batman'da yağışın ardından gökkuşağı kent üzerinde kartpostallık görüntü oluşturdu

Kartpostallık görüntüler Türkiye'den
Spiker Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin Çelik'in ölümünde tutuklama! Otopsi raporu yüksek doz propofolü işaret etti

Ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı! Otopside o madde çıktı
9 yıl kimsesizler mezarlığında yatan Oğuzhan'ın kimliği DNA ile belirlendi! Baba mezarın açılmasını istedi

DNA yüzde 99,9 eşleşti ama baba ikna olmadı! İki rapor çelişiyor
Fransa’da öğrenci protestoları sürüyor: 5 bin gözaltı, yüzlerce okulda eğitime ara

Ülke yangın yerine döndü: 5 bin kişi gözaltında, yüzlerce okul kapandı