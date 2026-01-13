Emre Bilgin ile Türkü Su Demirel sevgili mi? Beşiktaş'ın kalecisi Emre Bilgin ile oyuncu Türkü Su Demirel arasında ne var, ne açıklama yaptılar?

Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin ile oyuncu Türkü Su Demirel'in son dönemde birlikte görülmesi, magazin gündemini hareketlendirdi. Çiftin ilişkisine dair detaylar ve gözlerden uzak kalan bu buluşmalar, sosyal medyada merak konusu olurken, hayranlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EMRE BİLGİN İLE TÜRKÜ SU DEMİREL SEVGİLİ Mİ?

Türkü Su Demirel ve Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin'in bir ilişki yaşadığı öne sürülüyor. Çift, Kuruçeşme'de birlikte görüntülendi ve çevredeki kişilerin "İlişkiniz hayırlı olsun" sözlerine, "Teşekkür ederiz" yanıtını verdiği belirtiliyor. Bu durum, çiftin aşk yaşadığı iddialarını güçlendiriyor.

EMRE BİLGİN İLE TÜRKÜ SU DEMİREL NE AÇIKLAMA YAPTI?

Çiftten gelen açıklama doğrudan bir röportaj veya resmi beyan olmamakla birlikte, görüntülendikleri sırada "İlişkiniz hayırlı olsun" sorusuna verdikleri "Teşekkür ederiz" yanıtı, ilişkinin varlığına dair dolaylı bir onay olarak yorumlanıyor.

TÜRKÜ SU DEMİREL RAPÇİ ÇAKAL'IN ESKİ SEVGİLİSİ Mİ?

Türkü Su Demirel hakkında önceki dönemlerde rapçi Çakal ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak son gelişmeler ve Beşiktaş kalecisi Emre Bilgin ile yaşadığı öne sürülen ilişki, Çakal iddialarının geride kaldığını gösteriyor.

TÜRKÜ SU DEMİREL KİMDİR?

Türkü Su Demirel, 3 Ağustos 1998'de İzmir'de doğmuş, aslen Iğdırlıdır. 1,72 cm boyundadır ve İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunudur. Sinema Güzeli Yarışması birincisi olan Demirel, 2018'den bu yana "Muhteşem İkili", "Maraşlı", "Son Nefesime Kadar", "Kader Oyunları" gibi pek çok dizi ve filmde rol aldı. Kariyerine yeni projelerle devam etmektedir.

EMRE BİLGİN KİMDİR?

Emre Bilgin, 26 Şubat 2004 doğumlu, Beşiktaş'ta kaleci olarak görev yapan genç Türk futbolcudur. Futbola Bayrampaşa Demirspor'da başladıktan sonra 2014 yılında Beşiktaş altyapısına transfer oldu. 2020'de profesyonel sözleşme imzalayıp A takıma alındı ve Süper Lig'de ilk maçına 19 Mart 2022'de çıktı. 2023-24 sezonunda Fatih Karagümrük'e kiralık olarak forma giymektedir. Ayrıca Türkiye U15, U16, U18, U19 ve U21 millî takımlarında toplam 21 maçta milli formayı giymiştir.