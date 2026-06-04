Türk sanat müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul edilen Emel Sayın, son günlerde sağlık durumu nedeniyle gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. 80 yaşındaki usta sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla hayranlarını bilgilendirdi ve planlanan konserlerinin ertelendiğini duyurdu. Peki, Emel Sayın'ın hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? Emel Sayın konserlerini neden iptal etti? Detaylar haberimizde.

EMEL SAYIN'IN HASTALIĞI NEDİR SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sanatçının açıklaması, özellikle Bursa ve İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerini bekleyen dinleyicilerde büyük bir merak oluşturdu. Emel Sayın, paylaşımında sağlık durumuna ilişkin olarak “çok endişelenecek bir durum olmadığı” mesajını net şekilde verdi. Ancak kısa süreli bir tedavi sürecine ihtiyaç duyduğunu da belirtti.

Magazin kulislerinde ve kamuoyunda yer alan bilgilere göre Emel Sayın’ın yaşadığı sağlık sorununun vertigo olduğu ifade edilmektedir. Tıbbi adıyla “baş dönmesi” olarak bilinen vertigo, kişinin denge sistemini etkileyerek günlük yaşamı ve özellikle sahne performanslarını zorlaştırabilen bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle sanatçının bir süre sahne çalışmalarına ara vermek zorunda kaldığı aktarılmaktadır.

Emel Sayın’ın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama, sanatçının kendi sosyal medya hesabından yapılmış olup, tedavi sürecinin kısa süreli olacağı ve durumun kontrol altında olduğu bilgisi öne çıkmaktadır. Sanatçının, sürece dair daha ayrıntılı açıklamayı ilerleyen günlerde paylaşacağı da ifade edilmiştir.

Türk sanat müziği camiasında uzun yıllardır aktif olan Emel Sayın’ın sahneye ara vermesi, sevenleri tarafından üzüntüyle karşılanırken, açıklamalarında yer alan “endişe edilecek bir durum yok” ifadesi kamuoyuna bir nebze rahatlama sağlamıştır.

EMEL SAYIN KONSERLERİNİ NEDEN İPTAL ETTİ?

Emel Sayın, 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Sanatçının bu kararı, yoğun ilgi gören yaz konserleri öncesinde hayranlarını şaşırtırken, iptalin nedeni kısa sürede merak konusu oldu.

Yapılan açıklamada Emel Sayın, sağlık nedeniyle kısa süreli bir tedavi sürecine girmesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle sahne performansını etkileyebilecek yoğun konser programının ertelendiği ifade edildi. Sanatçının mesajında, durumunun ciddi olmadığı özellikle vurgulanırken, tedavi sürecinin planlı bir şekilde yürütüleceği bilgisi paylaşıldı.

Magazin çevrelerinde yer alan iddialara göre konserlerin ertelenmesine neden olan sağlık sorununun vertigo olduğu konuşulmaktadır. Vertigo, özellikle sahne performansı gerektiren mesleklerde denge kaybı ve ani baş dönmeleri nedeniyle risk oluşturabilen bir rahatsızlık olarak bilinir. Bu durumun, Emel Sayın’ın konserlerini güvenli şekilde gerçekleştirmesini zorlaştırdığı yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır.

Sanatçının sosyal medya paylaşımında yer alan ifadeler, iptal kararının tamamen sağlık odaklı ve geçici olduğunu göstermektedir. Emel Sayın, dinleyicilerine hitaben yaptığı açıklamada anlayış ve destekleri için teşekkür etmiş, ayrıca konuyla ilgili daha detaylı bilgilendirmeyi video aracılığıyla paylaşacağını belirtmiştir.

Konserlerin ertelenmesi, sanat dünyasında geniş yankı uyandırırken, Emel Sayın’ın uzun yıllara dayanan sahne disiplini ve yoğun konser temposu da yeniden gündeme gelmiştir. Buna rağmen sanatçının açıklamalarında yer alan olumlu ve sakin ton, sürecin kontrollü ilerlediğini göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde yapılması beklenen yeni açıklama ile birlikte, konserlerin yeni tarihleri ve tedavi sürecine dair daha net bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması beklenmektedir.