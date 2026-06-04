Emekliye ÖTV’siz araç markaları 2026: Emeklilere ÖTV’siz araç ne zaman çıkacak, şartlar neler, hangi arabalar alınabiliyor? Son dakika...

Son dakika gelişmeleriyle birlikte emeklilere yönelik Ötv'siz araç düzenlemesi yeniden gündeme geldi. TBMM kulislerinde konuşulan teklifin detayları araştırılırken, vatandaşlar "Emeklilere Ötv'siz araç ne zaman çıkacak?", "Şartlar neler olacak?" ve "Hangi araçlar alınabilecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 yılına ilişkin merak edilen gelişmeler ve öne çıkan araç modelleri...

ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, ÖTV muafiyetli araç alımlarında üst limit vergiler dahil 2 milyon 873 bin 900 TL olarak belirlendi. Bu limitin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep ve station wagon gibi araçlar muafiyet kapsamında yer alıyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKACAK MI?

Emeklilere yönelik ÖTV'siz araç uygulamasıyla ilgili yürürlüğe girmiş resmi bir düzenleme bulunmuyor. Konu, son dönemde TBMM kulislerinde ve kamuoyunda gündeme gelse de henüz kesinleşmiş bir karar açıklanmadı.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şu an için emeklilere ÖTV'siz araç verilmesine ilişkin resmi bir tarih açıklanmış değil. Düzenleme henüz yasa haline gelmediği için uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği de netleşmedi.

EMEKLİ ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kanun teklifi metnine göre düzenleme;

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr olanları,

Bağ-Kur (5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi) kapsamında yaşlılık aylığı alan emeklileri kapsıyor.

SSK emeklileri ve memur emeklileri ise teklif kapsamında yer almıyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?

Henüz kesinleşmiş şartlar bulunmasa da gündemde yer alan kriterler şunlar:

Düzenlemenin yalnızca emeklileri kapsaması,

Belirli gelir seviyesinin altında olunması,

Araç alım hakkının bir defaya mahsus verilmesi,

Satın alınan aracın belirli süre satılamaması,

Yerli üretim araçların kapsamda olması,

Belirlenen fiyat limitinin aşılmaması.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2026 MARKA VE MODELLERİ

ÖTV muafiyeti kapsamında öne çıkan bazı araçlar şunlardır:

Fiat Egea Sedan

Fiat Egea Cross

Renault Clio

Renault Megane Sedan

Toyota Corolla

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Togg T10X

Kia Stonic

Dacia Duster

Toyota'nın Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR Hybrid serilerindeki çeşitli donanım paketleri de kapsam dahilinde yer alabiliyor.

ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA OLAN ARAÇLAR HANGİLERİ?

Vergiler dahil satış bedeli 2.873.972 TL'nin altında kalan;

Binek otomobiller,

Panelvanlar,

Pick-up modelleri,

Arazi taşıtları,

ATV'ler,

Jeepler,

Station wagon araçlar,

ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendiriliyor.

Motor hacmi 2800 cm³'ü geçmeyen kamyonet ve panelvanlar,

1.6 litre ve altı motor hacmine sahip binek otomobiller,

Motor hacmi sınırı olmaksızın motosikletler

muafiyet kapsamına alınabiliyor.

ÖTV MUAFİYETİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

Evet. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.