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2027 yılına yaklaşılırken milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin gelirlerini iyileştirmeye yönelik yeni düzenleme sinyali vermesinin ardından refah payı ve seyyanen zam seçenekleri gündeme geldi. Peki, Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Emekliye refah payı (ek) zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşı artacak mı? Detaylar...

EMEKLİYE REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Emeklilere refah payı verilmesi, 2027 yılı maaş düzenlemesi kapsamında gündemde. TRT Haber'in 27 Ekim tarihli haberine göre AK Parti kaynakları, normal maaş artışına ek olarak refah payı verilmesinin değerlendirildiğini ve en düşük emekli aylığı için tamamlayıcı bir düzenleme üzerinde durulduğunu aktardı. Düzenlemenin SGK'nın bütçe imkânları gözetilerek şekillendirilmesi bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN REFAH PAYI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 29 Ekim'de yaptığı açıklamada Ocak 2027 emekli maaşı artışına ilişkin teknik çalışmaların sürdüğünü ve hesaplamalara refah payının da ekleneceğini söyledi. Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 2027 bütçesinde emekliler için kaynak ayrıldığını belirtti.

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre farklı artış modellerinin mali etkileri değerlendirilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından zam oranına ilişkin nihai karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Ancak refah payının kaç puan olacağı ve emekli maaşlarına ne kadar ek ödeme yansıtılacağı henüz duyurulmadı.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Emeklilere seyyanen zam yapılması da gündemdeki seçenekler arasında bulunuyor. Seyyanen zam, kapsama alınan emeklilerin maaşlarına aynı tutarda ek ödeme yapılması anlamına geliyor. Refah payında ise mevcut zam oranının üzerine ilave bir artış uygulanıyor.

CNBC-e'nin 27 Ekim tarihli değerlendirmesinde seyyanen zam, intibak düzenlemesi ve düşük gelirli emeklilere sosyal destek seçeneklerinin ele alındığı aktarıldı. Ancak seyyanen zam yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Düzenlemenin kapsamı ve uygulanacak yöntem, yıl sonuna kadar hazırlanması beklenen yasal çerçevede netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

En düşük emekli aylığı için de tamamlayıcı bir düzenleme üzerinde duruluyor. TRT Haber'in AK Parti kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, emekli maaşlarına yapılacak genel artışın yanı sıra en düşük aylık alanlara ek ödeme yapılması değerlendiriliyor.

Düzenlemenin SGK'nın bütçe imkânları dikkate alınarak hazırlanması bekleniyor. Ayrıca çalışan emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçlarının ayrı ayrı ele alındığı, ortak bir alt sınır belirlenmesi ve düşük gelirli emeklilere ek destek sağlanması seçeneklerinin gündemde olduğu bildirildi.

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı maaş artışı, Temmuz-Aralık 2026 döneminde gerçekleşecek altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Memur emeklilerinin zam hesabında ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı esas alınacak.

Bunun yanında hükümetin üzerinde çalıştığı refah payı veya ek ödeme düzenlemesinin, enflasyona bağlı artışın üzerine ilave iyileştirme getirmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığı için yapılacak olası düzenlemenin de ayrıca yasal çerçeveye bağlanması gerekiyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ekim'deki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada emeklilerin gelirlerini iyileştirmek için 2027 bütçesinde mali imkân oluşturduklarını ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi yıl sonuna kadar TBMM'nin takdiriyle hayata geçirmeyi umduklarını söyledi.

Bakan Işıkhan da ocak ayında açıklanacak enflasyon verileriyle hesaplamaların güncelleneceğini ve çalışmaların bu tarihten önce tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Buna göre emekli maaşlarına ilişkin düzenlemenin ayrıntılarının yıl sonuna doğru netleşmesi bekleniyor. Ancak ek ödemenin hangi tarihte hesaplara yatırılacağına ilişkin kesin bir takvim henüz açıklanmadı.