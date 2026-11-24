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2027 Ocak emekli maaşı zammına ilişkin çalışmalar sürerken SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini ilgilendiren olası ek zam düzenlemesinin ayrıntıları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik iyileştirme çalışmaları kapsamında enflasyonun üzerinde bir artış hedeflediklerini belirtirken, prim gün sayısı ve yaşın da değerlendirmede önemli unsurlar olduğunu açıkladı. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı aylıklarına seyyanen zam ve refah payı verilecek mi, birlikte mi verilecek? Detaylar haberimizde.

2027 OCAK EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM PRİM GÜN SAYISI VE YAŞA GÖRE Mİ VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'deki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının emekli maaşlarına yönelik düzenleme hakkındaki sorularını yanıtladı. Emeklilere yönelik iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Yılmaz, yapılacak düzenlemede prim gün sayısı ve yaşın önemli unsurlar arasında yer alacağını ifade etti.

Yılmaz, emeklilere yönelik çalışmanın yıl sonundan önce Meclis'e sunulacağını belirtirken, düzenlemenin detaylarının henüz netleşmediğini kaydetti.

2027 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Emeklilere yönelik iyileştirme çalışmasının farklı kurumların koordinasyonuyla yürütüldüğünü belirten Cevdet Yılmaz, sürece ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Cumhurbaşkanımız yılsonundan önce düzenlemeyi Meclise sunacağımızı açıkladı. Biz de bu çalışmaları sürdürüyoruz. Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, SGK ve bütün kurumlarımızla bu çalışma üzerinde çalışıyoruz.”

EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA PRİM GÜN SAYISI VE YAŞ NEDEN ÖNEMLİ?

Emeklilere yönelik düzenlemede farklı yöntem ve alternatiflerin değerlendirildiğini aktaran Cevdet Yılmaz, iyileştirmenin hakkaniyet ve adalet çerçevesinde yapılmasının hedeflendiğini söyledi. Prim gün sayısı ve yaşın dikkate alınabileceğini belirten Yılmaz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Farklı yöntemler ve alternatifler var. Bunların hepsinde temel yaklaşımımız, emeklimize enflasyonun üzerinde bir iyileştirme yapmak. Ancak bunu hakkaniyet ve adalet çerçevesinde gerçekleştirmek istiyoruz. Bu noktada prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar.”

SSK, BAĞKUR, TARIM, EMEKLİ SANDIĞI MAAŞINA SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI BİRLİKTE Mİ VERİLECEK?

Emekli maaşlarına seyyanen zam ve refah payının birlikte uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Cevdet Yılmaz, çalışmaların teknik aşamada sürdüğünü belirtti. Alternatiflerin değerlendirilmesinin ardından düzenlemenin Meclis'e sunulacağını ifade eden Yılmaz, şu açıklamada bulundu:

“Şu anda teknik bir çalışma sürdürülüyor. Dolayısıyla bu aşamada detaylı teknik analizlere girmem doğru olmaz. Alternatifler netleştikten sonra zaten Meclisimize sunulmuş olacak. İşin özünü söyleyelim; emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış.”

Yapılan açıklamalara göre 2027 Ocak emekli maaşı düzenlemesinde seyyanen zam ve refah payının birlikte uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin kesinleşmiş bir detay henüz paylaşılmadı.