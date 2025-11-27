Elif Buse Doğan kimdir? Elif Buse Doğan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk müziğinin genç yeteneklerinden Elif Buse Doğan, sahne performansları ve yayınladığı eserlerle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Müzik kariyerine nasıl adım attığı, eğitim hayatı ve başarılarla dolu yolculuğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Elif Buse Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli ve kariyeri nasıl şekillendi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?

Elif Buse Doğan, Türk Halk Müziği alanında genç yaşına rağmen önemli bir birikim oluşturmuş, hem akademik hem de sahne çalışmalarına yön veren başarılı bir sanatçıdır. Müzik eğitimine çocuk yaşlarda başlayan Doğan, konservatuvar eğitimiyle birlikte hem icracı hem de yorumcu olarak kendini geliştirmiştir.

Çeşitli albüm ve single çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, televizyon programları, konserler ve kültür-sanat projeleriyle aktif olarak müzik hayatını sürdürmektedir.

ELİF BUSE DOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Elif Buse Doğan 1993 doğumlu olduğuna göre, 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

ELİF BUSE DOĞAN NERELİ?

Elif Buse Doğan Kocaeli doğumludur. Müzik yolculuğuna da Kocaeli'de katıldığı yarışmalar ve aldığı eğitimlerle başlamıştır.

ELİF BUSE DOĞAN'IN KARİYERİ

Elif Buse Doğan'ın kariyeri, erken yaşlarda Türk Halk Müziği dalında kazandığı ödüllerle şekillenmeye başlamıştır. İlköğretim döneminde üç yıl üst üste ses yarışmalarında birincilik elde etmiş, ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda nazariyat, solfej ve bağlama eğitimi almıştır. Güzel Sanatlar Lisesi'nde keman ve piyano üzerine yoğunlaşan sanatçı, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı keman ve armoni eğitimi görmüş, Kocaeli Oda Orkestrası'nda keman icracısı olarak görev almıştır.

2010 yılında liseler arası ses yarışmasında birincilik kazanmasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne kabul edilmiş ve buradan birincilikle mezun olmuştur. Aynı dönemde TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu'nda da yer almıştır.

2015'te ilk albümü "Bi Haber"i çıkaran sanatçı, sonraki yıllarda "Gel Sevduğum", "Küp İçinde Nişasta", "Telli Turnam", "Bir Nefes Gibi", "Yaş", "Yandırdın Kalbimi" gibi birçok single çalışması yayımlamıştır. TRT Müzik'te "Aşk İçin" programını hazırlayıp sunmuş, daha sonra "Elif Zamanı" adlı ikinci solo albümünü yayımlamış ve Kral FM'de aynı isimle bir türkü istek programı yapmıştır.

Elif Buse Doğan, konserler, TV programları, albüm ve single projeleriyle üretmeye devam ederken, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünde doktora eğitimini de sürdürmektedir.