Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler
Brezilya'da 21 kişinin bulunduğu sıcak hava balonunun kalkıştan 2 dakika sonra alev alarak düşmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. Faciadan 13 kişi sağ kurtulurken, balondaki bir yolcu o anları kayda aldı. Görüntülerde balonun düşerken yolcuların çığlık çığlığa bağırdığı görüldü.
Brezilya'da 21 kişinin bulunduğu sıcak hava balonunun kalkıştan 2 dakika sonra alev alarak düşmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. Faciadan 13 kişi sağ kurtulurken, balondaki bir yolcu o anları kayda aldı. Görüntülerde balonun düşerken yolcuların çığlık çığlığa bağırdığı görüldü.