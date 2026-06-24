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Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler

Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler Haber Videosunu İzle
Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler
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Brezilya'da 21 kişinin bulunduğu sıcak hava balonunun kalkıştan 2 dakika sonra alev alarak düşmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. Faciadan 13 kişi sağ kurtulurken, balondaki bir yolcu o anları kayda aldı. Görüntülerde balonun düşerken yolcuların çığlık çığlığa bağırdığı görüldü.

Brezilya'da 21 kişinin bulunduğu sıcak hava balonunun kalkıştan 2 dakika sonra alev alarak düşmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. Faciadan 13 kişi sağ kurtulurken, balondaki bir yolcu o anları kayda aldı. Görüntülerde balonun düşerken yolcuların çığlık çığlığa bağırdığı görüldü.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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