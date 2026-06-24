İpek böcekçiliğinin 3'üncü kuşak temsilcisi

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan Ahmet Öztürk (71), dedesinden ve babasından öğrendiği ipek böcekçiliğini, yaklaşık 60 yıldır sürdürüyor.

Ankara'da yaşayan Ahmet Öztürk, dedesinden ve babasından öğrendiği ipek böceği yetiştiriciliğine çocuk yaşlarda başladı. Yaklaşık 60 yıldır üretim yapan Öztürk, sahip olduğu 500 dut ağacından topladığı yapraklarla, ipek böceklerini, evinin altında oluşturduğu alanda besliyor. Öztürk, yaklaşık 40 gün süren üretim sürecinin ardından, bu yıl 94 kilogram koza elde etti. Öztürk, Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından kilogramı 2 bin 300 liradan satın alınan kozalardan yaklaşık 216 bin lira gelir sağladı.

'MAHALLEMİZE BİR BÖCEK EVİ YAPACAKLAR'

Ahmet Öztürk, ipek böceği yetiştiriciliğinde en önemli etkenlerin, hava şartları ve böceğin yetişeceği ortam olduğunu belirterek, "Kendimi bildim bileli böcek yetiştiriciliği yapıyoruz. Nallıhan için geliri en iyi iş, ipek böceğidir. Aynı zamanda bu böcekleri yetiştirebilmemiz için dut ağacından çok faydalanırız. Yaprağını hayvana yediriyoruz. Her sene çok verim alıyoruz. İpek böceği yetiştiriciliğinde yer, çok önemli. Bu sene yetkililerden sözünü aldık. İnşallah mahallemize bir böcek evi yapacaklar. Böcek evi de olursa çok daha verimli üretim yapacağız" diye konuştu.

'HERKESE TAVSİYE EDİYORUM'

Öztürk, çalışmalarına ilişkin, "Böcekler bize gelir gelmez aynı gün yemliyoruz. Yemlerken dut yaprağını çok küçük kıyarak veriyoruz. İpek böceği o yaprağın sütünü emiyor. 10 gün sonra artık yaprakları daha iri veriyoruz ve ne kadar yaprak verirseniz o kadar yiyor. Böcek yemini iyi yerse kendi kendine koza sarmaya başlar. Kozanın ağırlığı, 1-2 gram arasında değişir. Kozayı oluşturan ipek ipliklerin uzunluğu, 500 metre ile 600 metre arasında uzar. Bu işte yardımcın olmak zorunda. Çocuklarım da hevesli ve yardımcı oluyorlar. Benden sonra onların da sürdürmesini istiyorum. Ben herkese söylüyorum ve tavsiye ediyorum, ipek böceği kadar gelir veren bir iş daha yoktur. Şu anda kilosu 2 bin 300 lira. Yıllık 100 kilograma yakın üretim yapıyoruz. Eşimle birlikte ömrümüz yettikçe bu işi yapacağız. Bildiğim kadarıyla Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden sonra en çok koza üreten yerlerden biri Nallıhan" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı