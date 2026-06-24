Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Fransız dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kante'yi kadrosuna katan Fenerbahçe’de, sıcak bir gelişme yaşandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN KANTE KARAR

Sadettin Saran’dan koltuğu devralan yeni başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının, tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgili radikal bir karar aldığı öne sürüldü.

FORMA GELİRİ MADDESİ KALDIRILIYOR

Sarı-lacivertli yönetim, yıllık maliyeti oldukça yüksek olan Kante’nin sözleşmesini yeniden masaya yatırma kararı aldı. Şu sıralar Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren yıldız futbolcunun mevcut kontratında yıllık 11 milyon Euro garanti ücret bulunuyor. Ayrıca sözleşmede yer alan "forma satışlarından gelir paylaşımı" maddesinin iptal edilmesi ve oyuncunun yıllık ücretinde ciddi bir indirime gitmesi talep edilecek.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA AYRILIK YOLDA

Aziz Yıldırım yönetiminin bu bütçe kısıtlama hamlesine Fransız yıldızın nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu. Kante’nin yönetimin sunduğu bu yeni mali şartları kabul etmemesi durumunda ipler tamamen kopabilir. Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli oyuncunun indirimi reddetmesi halinde gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacak.