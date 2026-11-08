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Elazığspor Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, Elazığspor Şanlıurfaspor nereden CANLI izlenir?

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Elazığspor Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, Elazığspor Şanlıurfaspor nereden CANLI izlenir?
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TFF 2. Lig'de Elazığspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Elazığspor, Elazığ'daki Elazığ Stadyumu'nda rakibini ağırlayacak. İki takımın da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediği mücadele öncesinde futbolseverler, Elazığspor Şanlıurfaspor maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Elazığspor Şanlıurfaspor maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 15.30'da başlayacak. Karşılaşma, Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Elazığspor Şanlıurfaspor maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

ELAZIĞSPOR ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Elazığspor Şanlıurfaspor maçı, Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ELAZIĞSPOR ŞANLIURFASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Elazığspor Şanlıurfaspor maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 15.30'da başlayacak.

ELAZIĞSPOR ŞANLIURFASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Elazığspor ile Şanlıurfaspor arasındaki TFF 2. Lig karşılaşması, Elazığ'daki Elazığ Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Elazığspor ev sahibi olacak.

TİVİBU SPOR 2 KAÇINCI KANALDA?

Tivibu Spor 2, Tivibu platformunda 79. kanaldan yayın yapıyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

ELAZIĞSPOR ŞANLIURFASPOR NEREDEN CANLI İZLENİR?

Elazığspor Şanlıurfaspor maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı Tivibu 79. kanaldaki Tivibu Spor 2'den takip edebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise Tivibu'nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yayına erişebilir.

ELAZIĞSPOR ŞANLIURFASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Elazığspor Şanlıurfaspor maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı Tivibu Spor 2 üzerinden izlemek için Tivibu aboneliği gerekiyor.

TİVİBU SPOR 2 DONMADAN NASIL İZLENİR?

Elazığspor Şanlıurfaspor maçını internet üzerinden donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması ve uygulamanın güncel tutulması yayın kalitesini artırıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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