Elazığ okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Elazığ'da okul yok mu (ELAZIĞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Cuma günü için Elazığ'da beklenen kar yağışı sonrası eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Elazığ Valiliği'nin alacağı olası kar tatili kararı yakından takip edilirken, "Elazığ okullar tatil mi?" ve "Cuma günü Elazığ'da okul var mı?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı.

ELAZIĞ HAVA DURUMU

Elazığ Saatlik Hava Durumu

Perşembe (21.00 – 24.00):

Akşam saatlerinde kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklığı 0°C, hissedilen sıcaklık -3°C. Nem oranı %82 seviyesinde. Rüzgâr saatte ortalama 8 km, zaman zaman 29 km/sa hızına ulaşacak.

Cuma (00.00 – 03.00):

Gece yarısından sonra kar yağışı devam edecek. Sıcaklık 0°C, hissedilen -4°C. Nem %83. Rüzgâr ortalama 11 km/sa, maksimum 28 km/sa.

Cuma (03.00 – 06.00):

Kar yağışı sürüyor. Hava sıcaklığı 0°C, hissedilen -4°C. Nem oranı %89. Rüzgâr hızı ortalama 11 km/sa, en fazla 29 km/sa.

Cuma (06.00 – 09.00):

Sabah saatlerinde kar yağışı etkisini artırıyor. Sıcaklık 0°C, hissedilen -2°C. Nem %94. Rüzgâr ortalama 7 km/sa, maksimum 29 km/sa.

Cuma (09.00 – 12.00):

Öğleye doğru kar yağışı devam ediyor. Sıcaklık 1°C, hissedilen 1°C. Nem %93. Rüzgâr ortalama 7 km/sa, en fazla 26 km/sa.

Cuma (12.00 – 15.00):

Öğle saatlerinde yağış karla karışık yağmur şeklinde olacak. Sıcaklık 1°C, hissedilen 1°C. Nem %94. Rüzgâr hızı 5 km/sa, maksimum 16 km/sa.

Cuma (15.00 – 18.00):

Öğleden sonra karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor. Sıcaklık 0°C, hissedilen -2°C. Nem %93. Rüzgâr ortalama 5 km/sa.

Cuma (18.00 – 21.00):

Akşam saatlerinde yeniden kar yağışı bekleniyor. Hava -1°C, hissedilen -1°C. Nem %93. Rüzgâr ortalama 3 km/sa.

Cuma (21.00 – 24.00):

Gece saatlerinde kar yağışı devam edecek. Sıcaklık -3°C, hissedilen -5°C. Nem %96. Rüzgâr ortalama 6 km/sa.

Elazığ 5 Günlük Hava Durumu

9 Ocak Cuma:

Elazığ'da gün boyunca kar yağışı bekleniyor. En düşük sıcaklık -2°C, en yüksek sıcaklık 2°C. Nem oranı %81 – %93 arasında. Rüzgâr hızı 11 km/sa.

10 Ocak Cumartesi:

Hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık -7°C ile -1°C arasında değişecek. Nem %61 – %95. Rüzgâr hızı 15 km/sa.

11 Ocak Pazar:

Kar yağışı yeniden etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı -10°C, en yüksek sıcaklığı 1°C. Nem oranı %79 – %87, rüzgâr hızı 12 km/sa.

12 Ocak Pazartesi:

Kar yağışı devam ediyor. Sıcaklık -1°C ile 1°C arasında. Nem %92 – %96, rüzgâr 13 km/sa.

13 Ocak Salı:

Kar yağışlı hava etkisini sürdürecek. En düşük sıcaklık -1°C, en yüksek 1°C. Nem %90 – %96, rüzgâr hızı 10 km/sa.

ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için resmi makamlardan tatil duyurusu geldi.

