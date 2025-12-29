Elazığ okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Elazığ'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ELAZIĞ VALİLİĞİ)?

Ülke genelinde devam eden kar yağışı, özellikle ulaşım ve eğitim alanında aksamalara yol açtı. Bugün bazı illerde alınan tatil kararlarının ardından, 30 Aralık Salı günü için yeni kararlar araştırılmaya başlandı. Elazığ'da öğrenciler ve veliler, "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, Elazığ Valiliği'nden yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.

ELAZIĞ'DA OKULLARA İKİ GÜNLÜK KAR ARASI

Elazığ'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kent genelini etkisi altına alması beklenen buzlanma ve yoğun kar yağışı sebebiyle 30 ve 31 Aralık 2025 tarihlerinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

VALİLİKTEN GÜVENLİK VURGUSU

Vali Hatipoğlu tarafından yapılan açıklamada, 30 Aralık günü aşırı buzlanma riskinin, 31 Aralık'ta ise kuvvetli kar yağışının beklendiği ifade edildi. Alınan kararın, öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

TÜM OKULLAR KAPSAM DAHİLİNDE

Karara göre Elazığ genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime iki gün süreyle ara verilecek. Ayrıca engelli personel ile hamile kamu çalışanları da belirtilen tarihlerde idari izinli sayılacak.

ÖĞRENCİLERE VE VELİLERE MESAJ

Vali Hatipoğlu, öğrencilere ve velilere seslenerek bu sürenin bir tatil olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. İki günün verimli geçirilmesini isteyen Hatipoğlu, öğrencilerin ders tekrarları ve kişisel gelişimlerine zaman ayırmalarını tavsiye etti.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, beklenen buzlanma ve kar yağışı nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, olası risklere karşı tedbirli davranılması gerektiği hatırlatıldı.

