Haberler

Elazığ okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Elazığ'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ELAZIĞ VALİLİĞİ)?

Elazığ okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Elazığ'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ELAZIĞ VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, birçok şehirde günlük yaşamı aksatmaya devam ediyor. Yoğun kar ve olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı illerde eğitime ara verilirken, 30 Aralık Salı günü için gözler valiliklerden yapılacak yeni duyurulara çevrildi. Bu kapsamda Elazığ'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olurken, Elazığ Valiliği'nden gelecek resmi açıklama bekleniyor.

Ülke genelinde devam eden kar yağışı, özellikle ulaşım ve eğitim alanında aksamalara yol açtı. Bugün bazı illerde alınan tatil kararlarının ardından, 30 Aralık Salı günü için yeni kararlar araştırılmaya başlandı. Elazığ'da öğrenciler ve veliler, "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, Elazığ Valiliği'nden yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.

ELAZIĞ'DA OKULLARA İKİ GÜNLÜK KAR ARASI

Elazığ'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kent genelini etkisi altına alması beklenen buzlanma ve yoğun kar yağışı sebebiyle 30 ve 31 Aralık 2025 tarihlerinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

VALİLİKTEN GÜVENLİK VURGUSU

Vali Hatipoğlu tarafından yapılan açıklamada, 30 Aralık günü aşırı buzlanma riskinin, 31 Aralık'ta ise kuvvetli kar yağışının beklendiği ifade edildi. Alınan kararın, öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Elazığ okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Elazığ'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ELAZIĞ VALİLİĞİ)?

TÜM OKULLAR KAPSAM DAHİLİNDE

Karara göre Elazığ genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime iki gün süreyle ara verilecek. Ayrıca engelli personel ile hamile kamu çalışanları da belirtilen tarihlerde idari izinli sayılacak.

ÖĞRENCİLERE VE VELİLERE MESAJ

Vali Hatipoğlu, öğrencilere ve velilere seslenerek bu sürenin bir tatil olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. İki günün verimli geçirilmesini isteyen Hatipoğlu, öğrencilerin ders tekrarları ve kişisel gelişimlerine zaman ayırmalarını tavsiye etti.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, beklenen buzlanma ve kar yağışı nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, olası risklere karşı tedbirli davranılması gerektiği hatırlatıldı.

İşte duyuru:

Elazığ okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Elazığ'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ELAZIĞ VALİLİĞİ)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Bu organizasyonu canlı izlemek için 150 milyon kişi başvuru yaptı
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Bu organizasyonu canlı izlemek için 150 milyon kişi başvuru yaptı
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız