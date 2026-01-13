Elazığ okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Elazığ'da okul yok mu (ELAZIĞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

14 Ocak Çarşamba günü için Elazığ'da beklenen kar yağışı sonrası eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Elazığ Valiliği'nin alacağı olası kar tatili kararı yakından takip edilirken, "Elazığ okullar tatil mi?" ve "Cuma günü Elazığ'da okul var mı?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı.

ELAZIĞ HAVA DURUMU

Elazığ'da Dondurucu Soğuk ve Kar Etkili Oluyor: Hissedilen Sıcaklık -20 Dereceye Düşecek

Elazığ'da kış şartları etkisini artırıyor. Meteoroloji verilerine göre kentte bu gece kar yağışı görülürken, çarşamba günü boyunca çok bulutlu ve dondurucu soğuk hava hâkim olacak. Gece saatlerinde hissedilen sıcaklık -20 dereceye kadar düşecek.

Anlık ve Saatlik Hava Durumu

Salı günü 21.00–24.00 saatleri arasında Elazığ'da hava kar yağışlı olacak. Sıcaklık -3 derece, hissedilen sıcaklık ise -6 derece seviyesinde ölçülecek. Rüzgârın zaman zaman saatte 20 km hıza ulaşması bekleniyor.

Çarşamba günü gece yarısından itibaren kar yerini çok bulutlu havaya bırakacak.

24.00–06.00 saatleri arasında sıcaklık -5 ila -7 derece, hissedilen sıcaklık ise -11 derece civarında olacak.

Sabah saatlerinde (06.00–12.00) hava çok bulutlu seyrederken sıcaklık -7 dereceden -5 dereceye yükselecek. Öğle saatlerinde sıcaklık -3 derece civarında olacak.

Ancak öğleden sonra ve akşam saatlerinde soğuk daha da sertleşecek.

15.00–18.00 saatleri arasında sıcaklık -9 derece, akşam saatlerinde ise -14 dereceye kadar düşecek.

Gece saatlerinde (21.00–24.00) sıcaklık -16 derece, hissedilen sıcaklık ise -20 derece olarak tahmin ediliyor.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini

Elazığ'da önümüzdeki 5 gün boyunca soğuk hava etkisini sürdürecek. Gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski yüksek olacak.

14 Ocak Çarşamba: Soğuk, en düşük -7, en yüksek -2 derece

15 Ocak Perşembe: Soğuk, en düşük -15, en yüksek -4 derece

16 Ocak Cuma: Soğuk, en düşük -12, en yüksek -4 derece

17 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, en düşük -8, en yüksek -1 derece

18 Ocak Pazar: Soğuk, en düşük -11, en yüksek -4 derece

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde şiddetli ayaz, don ve buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli olmasını istiyor. Sürücülerin gizli buzlanmaya karşı tedbirli olmaları, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların ise soğuk havaya karşı korunmaları öneriliyor.

ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.