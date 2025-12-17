Haberler

Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı mı, Ela Rümeysa Cebeci hapiste mi?

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede uyuşturucu kullanımına rastlanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılıkta işlemleri tamamlanan Cebeci, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuya ilişkin soruşturma kapsamında test sonuçları olumlu çıkan tanınmış spiker Ela Rümeysa Cebeci, savcılık ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkarılan Cebeci hakkında tutuklama kararı verildi.

ELA RÜMEYSA CEBECİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede uyuşturucu kullanımı tespit edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Cebeci, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci, savcılığın çağrısı üzerine yeniden adliyeye geldi. Saç örneği üzerinden Adli Tıp Kurumu'nda yapılan analizlerde uyuşturucu madde bulgusuna rastlanan Cebeci, savcılık makamına ifade verdi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ela Rümeysa Cebeci, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlamasıyla hâkim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, Cebeci'nin tutuklanmasına karar verdi.

BAŞSAVCILIK RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada elde edilen ek deliller doğrultusunda Cebeci'nin savunmasının alındığı belirtildi. Açıklamada, şüphelinin üzerine atılı "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçu kapsamında sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı ifade edildi.

SORUŞTURMADA DAHA ÖNCE NELER YAŞANMIŞTI?

Aynı soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu dört kişinin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındığı açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından Ersoy'un TMSF kararıyla Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine son verilmişti. Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı mahkemece çeşitli suçlamalar kapsamında tutuklanmıştı.

DİĞER ÜNLÜ SPİKERLER DE DOSYADA YER ALDI

Soruşturma kapsamında daha önce spikerler Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da gözaltına alındığı, adliyedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildikleri öğrenilmişti.

TEST SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Ela Rümeysa Cebeci'den alınan saç örneklerinde esrar, sentetik uyuşturucu ve kokain ile bunların metabolitlerine rastlandığı belirtildi. Kan örneklerinde ise uyuşturucu maddeye dair herhangi bir bulguya ulaşılamadığı aktarıldı. Aynı dosyada yer alan spiker Meltem Acet'in test sonuçlarının ise negatif çıktığı bildirildi.

500

