Ela Rümeysa Cebeci casus mu? Skandal iddialar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı. Ancak soruşturmanın seyrinde ortaya atılan casusluk iddiaları, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Soruşturmaya dair belgeler ve bilgiler, Cebeci'nin yalnızca uyuşturucu bağlantılarıyla değil, kritik görevlerdeki bazı erkekleri kayda alıp ABD'ye taşıdığı yönündeki iddiaları gündeme getirdi. Peki, Ela Rümeysa Cebeci casus mu? Detaylar...

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANAN ELA RÜMEYSA CEBECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında tutuklama kararı verildi. Savcılık, soruşturmanın başlangıcında uyuşturucu bağlantıları ve uyuşturucu temini iddialarını incelerken, dosyaya yansıyan ek bilgiler yeni bir boyut kazandırdı.

Cebeci'nin, görüştüğü zengin ve kritik koltuklarda oturan bazı erkekleri kayda aldığı, bu kayıtları arşivlediği ve neredeyse her ay ABD'ye seyahat ettiği iddiaları dosyada yer aldı.

ELA RÜMEYSA CEBECİ'NİN HEDEF ERKEKLERİ KAYDA ALIP ARŞİVLEDİĞİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre, Ela Rümeysa Cebeci, görüştüğü hedef erkekleri kayda alıp görüntülerle arşivledi. Bu kayıtların hem yurt içinde hem de yurt dışında kullanıldığı, bazı görüşmelerin ABD'ye taşındığı öne sürüldü.

ESKİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ŞAMİL TAYYAR'IN İTİRAFÇI İDDİASI

TRGT Haber canlı yayınında, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Cebeci'nin itirafçı olduğunu öne sürdü. Tayyar, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Cebeci'nin dosyaya yansıyan bilgileri paylaşabileceğini ifade etti.

YAZIŞMALAR HAYRETLER İÇİNDE BIRAKTI

Cebeci ve "Cihanna" adıyla bilinen Cihan Şensözlü'nün telefonlarından çıkan yazışma ve görüntüler, soruşturma ekipleri tarafından incelendi. Belgeler, dosyaya yansıyan bilgilerle birlikte, soruşturma makamlarını hayretler içinde bıraktı.

Ortaya çıkan yazışmaların içerikleri, Cebeci'nin hedef erkeklerle olan ilişkilerini ve bu ilişkiler üzerinden oluşturulan dijital kayıtları gösteriyor.

YARGI UNSURLARINA ŞANTAJ İDDİASI

Dosyada, Cebeci vasıtasıyla bazı zengin ve kritik koltuklarda oturan erkeklerin yurt dışına götürülüp tuzağa düşürüldüğü iddiası yer aldı. Bu yöntemle hem maddi kazanç sağlandığı hem de yurt dışında kayda alınan bazı yargı unsurlarına ve bürokratlara şantaj yapıldığı öne sürülüyor.

Basında çıkan haberlere göre, Cebeci'nin yurt içindeki birliktelikleri sonrasında sık sık ABD'ye gittiği ve bu görüşmeleri arşivleyip ülke dışına taşıdığı belirtiliyor.

"İSTİHBARAT AKLINA İŞARET EDİYOR"

İstihbaratçılara göre, Cebeci'nin kayıtları "Fantastik Kayıtlar" adı altında arşivlemesi, dosyalaması ve yurt dışına taşıması bir istihbarat faaliyetini işaret ediyor.

Akit TV'de yer alan habere göre, Cebeci neredeyse her ay ABD'ye gitmekte, telefonunu sürekli doldur-boşalt yöntemiyle boşaltarak önemli isimlerle olan yazışmalarını depolamaktadır. İş insanı Sadettin Saran da bu yazışmalar neticesinde soruşturmaya dahil edildi.

4 KADININ DAHA VARLIĞINDAN BAHSEDİLİYOR

Soruşturma kapsamında, Ela Rümeysa Cebeci'nin tek başına hareket etmediği, kendisiyle bağlantılı ve henüz dosyaya yansımamış, gözaltına alınmamış dört kadının daha olduğu öne sürüldü.

Cebeci'nin kime ve neden çalıştığı konusunda henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, soruşturma dosyası genişletilerek devam ediyor.