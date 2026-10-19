Ekşi Sözlük çöktü mü, 19 Ekim Pazartesi Ekşi Sözlük’e neden girilmiyor?

19 Ekim Pazartesi Ekşi Sözlük'e neden girilmiyor sorusunun yanıtı, sitede görüntülenen hata sayfasında saklı. Kullanıcıların karşılaştığı mesajda, yaşanan sorunun kayıt altına alındığı ve ilgilenileceği belirtilirken, ana sayfaya dönülerek siteye yeniden erişim denenebileceği ifade edildi. Bu tür mesajlar genellikle sunucu kaynaklı teknik arızalarda görüntüleniyor. Ekşi Sözlük'ten resmi bir açıklama yapıldı mı? Tüm detaylar haberimizde…

EKŞİ SÖZLÜK ÇÖKTÜ MÜ?

19 Ekim 2026 Pazartesi günü Ekşi Sözlük'e erişim sağlamaya çalışan pek çok kullanıcı, sayfaların açılmadığını bildirdi. Siteye girmeye çalışan kullanıcıların ekranında, teknik bir sorun yaşandığını gösteren bir hata sayfası görüntülendi. Sorunun genel bir kesinti mi yoksa belirli sayfalara özgü bir arıza mı olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

EKŞİ SÖZLÜK'E NEDEN GİRİLMİYOR?

Ekşi Sözlük'te görüntülenen hata sayfasında, "büyük başarısızlıklar söz konusu" başlığıyla bir uyarı yer alıyor. Sitenin kendine özgü üslubuyla yazılan mesajda, kullanıcının sitede test edilmesi unutulmuş ya da düzeltilmesine henüz vakit ayrılamamış bir hatayla karşılaştığı ifade ediliyor. Mesajda ayrıca yaşanan sorunun kayıt altına alındığı ve ilgilenileceği belirtiliyor. Kullanıcılara ise ana sayfaya dönerek siteyi kullanmaya devam etmeyi denemeleri öneriliyor. Bu tür hata sayfaları, genellikle sunucu taraflı teknik arızalarda kullanıcılara gösteriliyor.

EKŞİ SÖZLÜK'TEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Ekşi Sözlük'ten erişim sorununa ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun kaynağı ve ne zaman giderileceğine dair bilgiler, sitenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak olası bir açıklamayla netlik kazanacak.

EKŞİ SÖZLÜK NE ZAMAN DÜZELECEK?

Ekşi Sözlük'teki erişim sorununun ne zaman giderileceği henüz bilinmiyor. Teknik arızalardan kaynaklanan bu tür kesintiler, sorunun boyutuna bağlı olarak kısa sürede çözülebildiği gibi bazen birkaç saat de sürebiliyor. Kullanıcıların bir süre sonra siteye yeniden girmeyi denemesi öneriliyor.

EKŞİ SÖZLÜK AÇILMIYORSA NE YAPILMALI?

Ekşi Sözlük'e erişemeyen kullanıcılar öncelikle sayfayı yenileyerek ya da ana sayfaya dönerek yeniden giriş yapmayı deneyebilir. Tarayıcı önbelleğinin temizlenmesi, farklı bir tarayıcı ya da cihaz kullanılması da sorunun kullanıcı kaynaklı olup olmadığını anlamaya yardımcı oluyor. Sorunun genel bir kesinti olup olmadığını öğrenmek için ise sitelerin erişim durumunu takip eden kesinti izleme platformları ve Ekşi Sözlük'ün resmi sosyal medya hesapları kontrol edilebilir.

EKŞİ SÖZLÜK NEDİR?

Ekşi Sözlük, 1999 yılında kurulan ve kullanıcıların çeşitli başlıklar altında görüş, bilgi ve deneyimlerini paylaştığı bir çevrim içi platform. Türkiye'nin en eski ve en çok ziyaret edilen sosyal içerik platformlarından biri olan Ekşi Sözlük, gündemdeki olaylardan kültür ve sanata, teknolojiden günlük hayata kadar pek çok konuda kullanıcıların paylaşım yaptığı bir alan olarak biliniyor.