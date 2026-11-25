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Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Sakarya Valiliği görevine Batman Valisi Ekrem Canalp atandı. Rahmi Doğan'ın yerine görevlendirilen Canalp, daha önce Edirne ve Batman valiliklerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Atamanın ardından yeni Sakarya Valisi Ekrem Canalp'in hayatı, eğitim geçmişi ve mesleki kariyeri merak konusu oldu. Peki, Ekrem Canalp kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar...

EKREM CANALP KİMDİR?

Ekrem Canalp, 1971 yılında Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Aşağıdüğer köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini doğduğu köyde tamamlayan Canalp, orta ve lise eğitimini Ankara'da aldı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Mülki idare amirliği mesleğine Muğla kaymakam adayı olarak başlayan Canalp, 85. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu birincilikle tamamladı. Kaymakamlık görevlerinin ardından İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında farklı kademelerde görev aldı. Daha sonra Edirne ve Batman valiliklerini üstlenen Canalp, 25 Kasım 2026 tarihli Valiler Kararnamesi ile Sakarya Valiliğine atandı.

EKREM CANALP KAÇ YAŞINDA?

1971 doğumlu olan Ekrem Canalp, 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

EKREM CANALP NERELİ?

Ekrem Canalp, Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Aşağıdüğer köyünde doğdu. İlköğrenimini de doğduğu köyde tamamlayan Canalp, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da sürdürdü.

EKREM CANALP'İN EĞİTİM HAYATI

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1996 yılında mezun olan Ekrem Canalp, akademik eğitimine yüksek lisans çalışmalarıyla devam etti.

Ankara Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği Hukukunun Yerel Yönetimler Üzerinde Etkisi" başlıklı konuda yüksek lisans yapan Canalp, İngiltere'deki Keele Üniversitesinde de "Yeni Kamu Yönetimi" alanında ikinci yüksek lisansını tamamladı. Ayrıca Millî Güvenlik Akademisi mezunudur.

EKREM CANALP HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Ekrem Canalp, mülki idare kariyerinin ilk döneminde kaymakamlık görevlerinde bulundu. Sivas'ın Koyulhisar ve Gölova ilçeleri ile Ankara'nın Güdül ilçesinde kaymakamlık yaptı.

2008 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde göreve başlayan Canalp, burada şube müdürlüğü, daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlük görevlerini üstlendi. Daha sonra İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği ve TÜHİS Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

EKREM CANALP HANGİ İLLERDE VALİLİK YAPTI?

Ekrem Canalp, valilik kariyerinde Edirne ve Batman'da görev yaptı. 2018 yılında Edirne Valiliğine atanan Canalp, 2022 yılında Batman Valisi oldu. Batman Valiliği döneminde aynı zamanda Batman Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürüttü.

Canalp'in valilik görevleri şöyle:

- Edirne Valiliği (2018-2022): 2018 yılında atandığı Edirne Valiliği görevini 2022 yılına kadar sürdürdü.

- Batman Valiliği (2022-2026): 2022 yılında Batman Valisi olarak görevlendirildi. Bu dönemde Batman Belediye Başkan Vekilliği görevini de üstlendi.

- Sakarya Valiliği (2026): 25 Kasım 2026 tarihli Valiler Kararnamesi ile Sakarya Valisi olarak atandı.

EKREM CANALP EŞİ KİM?

Ekrem Canalp ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. İngiltere'deki Keele Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi de alan Canalp, evli ve bir çocuk babasıdır.