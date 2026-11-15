EJDERHA sistemi nedir? ASELSAN'ın 51 dronu düşüren sistemi nasıl çalışıyor?

EJDERHA, ASELSAN'ın geliştirdiği Yüksek Güçlü Elektromanyetik (HPEM) İHA savunma sistemi. Dron ve mini İHA'ları füze ya da mermiyle vurmuyor; yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla elektronik devrelerini bozup etkisiz bırakıyor. DHA'nın 15 Kasım 2026'da aktardığına göre sistem, ASELSAN'ın 51. kuruluş yıl dönümündeki gösterimde aynı anda havalanan 51 dronu saniyeler içinde düşürdü.

EJDERHA SİSTEMİ NEDİR?

EJDERHA, ASELSAN'ın Yüksek Güçlü Elektromanyetik Karşı Tedbir Sistemi. Türkiye'nin katmanlı hava savunma yapısı ÇELİKKUBBE içinde, mini ve mikro sınıf İHA tehditlerine karşı geliştirildi. Mermi ya da patlayıcı yerine enerji kullandığı için "yönlendirilmiş enerji silahı" sınıfında sayılıyor. Sistem ilk kez IDEF 2025 fuarında tanıtıldı.

EJDERHA NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem, vakum elektroniği teknolojisiyle yüksek güçlü elektromanyetik dalga üretiyor. Hedefi radarla buluyor, elektro-optik sistemle takip ediyor ve dalgayı o yöne gönderiyor. Dalga, İHA'nın navigasyon, iletişim ve komuta kontrol devrelerini güvenli bir mesafeden devre dışı bırakıyor. Etkisi hedefe göre değişiyor: sistem bir dronu bastırabiliyor, yeniden başlamaya zorlayabiliyor, tamamen etkisiz bırakabiliyor ya da kalıcı hasar verebiliyor. Sabit kanatlı İHA'lar, kablolu ve kablosuz FPV dronlar ve içten yanmalı İHA motorları, sistemin denendiği hedefler arasında.

51 DRON TESTİNDE NE OLDU?

Gösterim iki aşamada yapıldı. İlk aşamada iki kablolu dron yaklaşık 1.000 metre mesafeden etkisiz hale getirildi. Kablolu dronlar komutu telsiz sinyaliyle değil kabloyla aldığı için geleneksel İHA karşıtı sistemler bunlara etki edemiyor. İkinci aşamada sürü saldırısı denendi: 51 dron aynı anda havalandırıldı ve EJDERHA hepsini saniyeler içinde, eş zamanlı olarak düşürdü. Bu aşamanın mesafesi ve gösterimin yapıldığı yer açıklanmadı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, DHA'nın aktardığı açıklamasında "ASELSAN'ın EJDERHA sistemi 51 dronu bir füze atmadan, bir mühimmat kullanmadan tek tuşla düşürmeyi başaran dünyada ilk sistem oldu" dedi. "Dünyada ilk" değerlendirmesi şirkete ait.

EJDERHA KULLANIMDA MI?

Akyol'un açıklamasına göre evet. Akyol, "EJDERHA, artık sahaya inmiş, seri üretime girmiş" dedi. Üretim adedi ve teslimat takvimi açıklanmadı.

EJDERHA DAHA ÖNCE NEREDE DENENDİ?

Sistem bu yıl ASELSAN'ın Gölbek Teknoloji Üssü'nde, SSB ve güvenlik birimlerinin yetkilileri önünde dört senaryoda denenmişti. AA'nın 18 Ocak 2026'da aktardığına göre ilk senaryoda üç kablolu FPV dron aynı anda, ikinci senaryoda da biri kablolu biri kablosuz iki FPV dron etkisiz hale getirildi. DHA'nın 6 Haziran 2026 tarihli haberine göre EJDERHA, Gölbek'teki DRONEDEF gösteriminde İHTAR ve GÖKBERK sistemleriyle birlikte dron sürülerine karşı da kullanıldı.