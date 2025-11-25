Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli, okuyor mu?

Ecrin Su Çoban, sahne ve ekran dünyasında adını duyuran genç bir yetenek. Müzik ve oyunculuk kariyerine erken yaşta adım atan Çoban, izleyiciler tarafından hem sesi hem de performansıyla ilgiyle takip ediliyor. Ecrin Su Çoban'ın nereli olduğu, kaç yaşında olduğu ve eğitim hayatına dair merak edilen tüm detaylar, genç yıldızın hikayesinde saklı. Ecrin Su Çoban ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor

ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?

Ecrin Su Çoban, oyunculuk, şarkıcılık ve dijital içerik üreticiliğiyle tanınan genç bir yetenektir. 2018 yılında katıldığı "O Ses Çocuklar" yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır. Yarışmada Nil Karaibrahimgil'in "Kanatlarım Var Ruhumda" şarkısını seslendirerek performansını sergilemiş, ardından çeyrek finalde Atiye'nin "Ya Habibi" ve yarı finalde Gökçe'nin "Tik Tak" şarkılarıyla yarışmaya devam etmiştir. Finalde yarışmadan elenmesine rağmen müzik ve oyunculuk alanındaki kariyerine hızla adım atmıştır.

ECRİN SU ÇOBAN KAÇ YAŞINDA?

Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 19 yaşındadır. Henüz genç yaşına rağmen hem televizyon dizileri hem de sinema filmlerinde aktif rol almış, kariyerine erken yaşta başlamıştır.

ECRİN SU ÇOBAN NERELİ?

Ecrin Su Çoban, Türkiye'nin Kocaeli ilinde dünyaya gelmiştir. Hem şarkıcılık hem de oyunculuk kariyerinde kökenini ve kültürel değerlerini yansıtan bir profil sergilemektedir.

ECRİN SU ÇOBAN'IN KARİYERİ

Ecrin Su Çoban, 2018 yılında "O Ses Çocuklar" yarışmasıyla adını duyurmuş, performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Müzik kariyerinde yarışmanın ardından 2019 yılında "Afili Aşk" dizisinin aynı adlı şarkısını Aslı Demirer ile birlikte seslendirmiştir. Oyunculuk kariyerine ise 2019 yılında "Masal Şatosu: Sihirli Davet" adlı sinema filmi ile adım atmış, burada Neşe karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında ise "İyi Aile Babası" dizisinde yer alarak televizyon kariyerini pekiştirmiştir.

Ayrıca "Babam Çok Değişti" (Damla Pamuk, TV Dizisi 2020-2021) ve "Alice Müzikali" (2019) gibi projelerde de rol almış, farklı türlerdeki yapımlarda yeteneklerini göstermiştir. Bunun yanı sıra dijital dünyada aktif bir Youtuber olarak da içerik üretmekte ve genç izleyici kitlesiyle etkileşimde bulunmaktadır. Ortaokul öğrencisi olmasına rağmen kısa sürede hem sahne hem de ekran deneyimiyle kariyerinde önemli bir adım atmıştır.