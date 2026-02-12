Ecenaz Üçer gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Ecenaz Üçer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son dönemde sosyal medyada ve ekranlarda adından söz ettiren Ecenaz Üçer'in adı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme geldi. Genç oyuncunun gözaltına alınıp alınmadığı, hakkında hangi işlemlerin uygulandığı ve olayın perde arkasındaki detaylar merak konusu oldu. Bunun yanı sıra Ecenaz Üçer'in kim olduğu, kaç yaşında, nereli olduğu ve kariyerinde hangi projelerde yer aldığı da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Haberimizin devamında tüm ayrıntılar yer alıyor…

ECENAZ ÜÇER GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Ecenaz Üçer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmış ve gözaltına alınmıştır.

ECENAZ ÜÇER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ecenaz Üçer, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ve "kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmıştır.

ECENAZ ÜÇER KİMDİR?

Ecenaz Üçer, sosyal medya fenomeni, sinema ve dizi oyuncusu, ayrıca sunuculuk da yapan genç bir isimdir. Sosyal medyada aktif olarak yer almakta ve farklı platformlarda geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.

ECENAZ ÜÇER KAÇ YAŞINDA?

Ecenaz Üçer, 2018'den itibaren aktif olan projeleri ve güncel yaşı göz önüne alındığında yaklaşık 25 yaşındadır.

ECENAZ ÜÇER NERELİ?

Ecenaz Üçer, Türkiye doğumlu bir isimdir.

ECENAZ ÜÇER'İN KARİYERİ

Ecenaz Üçer, sosyal medya çalışmaları yanı sıra birçok sinema ve dizi projesinde rol aldı. 2018 yılından itibaren çeşitli yapımlarda yer aldı. Rol aldığı bazı film ve diziler şunlardır:

Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi (2018, Sinema Filmi, Nur)

Kafalar Karışık (2018, Sinema Filmi, İzlandalı Kız)

Aşkımızın Son Tekmesi (2019, Sinema Filmi, Esra)

Ferhat ile Şirin (2019, TV Dizisi)

Kraliçe (2023, TV Dizisi, Hande)

Üçlü Pürüz (2023, Sinema Filmi, Eda)

Üvey Anne (2023, TV Dizisi, Ayça)

Ecenaz Üçer ayrıca sosyal medyada YouTube, TikTok, Instagram ve Twitter gibi platformlarda milyonlarca takipçiye sahip olup sunuculuk faaliyetlerini de sürdürmektedir.