Ebenezer: Bir Noel Şarkısı Full HD izle! (Türkçe Dublaj ve Altyazılı) Ebenezer: Bir Noel Şarkısı tek parça nereden, nasıl izlenir?

Johnny Depp'in başrolünde yer aldığı Ebenezer: Bir Noel Şarkısı, Charles Dickens'ın 1843 yılında yayımlanan klasik eseri A Christmas Carol'dan uyarlandı. Yönetmenliğini Ti West'in üstlendiği filmde Depp'e Ian McKellen, Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin ve Daisy Ridley gibi oyuncular eşlik ediyor. 13 Kasım 2026'da vizyona giren yapımın konusu, oyuncu kadrosu ve süresi merak edilirken, filmi Full HD izlemek isteyenler de Türkçe dublaj ve altyazılı seçeneklerin nerede sunulacağını araştırıyor. Peki, Ebenezer: Bir Noel Şarkısı Full HD nereden izlenir? Ebenezer: Bir Noel Şarkısı nasıl izlenir? Ebenezer: Bir Noel Şarkısı Full HD izle! (Türkçe Dublaj ve Altyazılı)

EBENEZER: BİR NOEL ŞARKISI FULL HD İZLE!

Ebenezer: Bir Noel Şarkısı, 13 Kasım 2026 itibarıyla sinema salonlarında gösterime girdi. Filmi yasal olarak izlemek isteyenler, vizyondaki seansları ve bilet seçeneklerini sinema salonlarının resmî internet siteleri üzerinden takip edebilir.

EBENEZER: BİR NOEL ŞARKISI TÜRKÇE DUBLAJ VE ALTYAZILI TEK PARÇA NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Filmin dijital platformlarda ne zaman yayımlanacağına ilişkin Paramount Pictures tarafından açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. Bu nedenle yapımın Netflix, Prime Video veya başka bir dijital platformda Full HD, tek parça ve Türkçe dublaj ya da altyazılı olarak izlenebildiğini söylemek için henüz doğrulanmış bilgi yok.

EBENEZER: BİR NOEL ŞARKISI FİLMİ KAÇ DAKİKA?

Ebenezer: Bir Noel Şarkısı'nın süresi yaklaşık 116 dakika, yani 1 saat 56 dakika olarak açıklandı. Bazı film veri tabanlarında süre 1 saat 57 dakika şeklinde de listeleniyor.

EBENEZER: BİR NOEL ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Charles Dickens'ın A Christmas Carol adlı eserinden uyarlanan film, Noel'den ve çevresindeki insanlardan uzak duran, cimri ve varlıklı iş insanı Ebenezer Scrooge'un hikâyesini anlatıyor.

Noel arifesinde, hayatını kaybeden iş ortağı Jacob Marley'nin hayaleti Scrooge'un karşısına çıkar. Marley, onu bekleyen üç ruh hakkında uyarır. Geçmiş Noel, Şimdiki Noel ve Gelecek Noel'in hayaletleriyle karşılaşan Scrooge, hayatındaki seçimlerle ve davranışlarının sonuçlarıyla yüzleşir. Bu doğaüstü yolculuk, karaktere kendisini değiştirmesi ve ikinci bir şans elde etmesi için fırsat sunar.

EBENEZER: BİR NOEL ŞARKISI OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolünde Ebenezer Scrooge karakterini canlandıran Johnny Depp yer alıyor. Yapımın oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Johnny Depp: Ebenezer Scrooge

Ian McKellen: Jacob Marley

Rupert Grint: Bob Cratchit

Andrea Riseborough: Geçmiş Noel'in Hayaleti

Sam Claflin: Fred

Daisy Ridley: Clara

Tramell Tillman: Şimdiki Noel'in Hayaleti

Arthur Conti: Genç Ebenezer Scrooge

Ellie Bamber: Isabel Fezziwig

Henry Lloyd-Hughes

Charlie Murphy

Filmin yönetmenliğini Ti West, senaristliğini ise Nathaniel Halpern üstleniyor.

EBENEZER: BİR NOEL ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ebenezer: Bir Noel Şarkısı, 13 Kasım 2026 tarihinde vizyona girdi. Paramount Pictures dağıtımındaki yapım, sinema gösterimiyle izleyiciyle buluştu. Filmin Türkiye'deki vizyon tarihi de 13 Kasım 2026 olarak açıklandı.

EBENEZER: BİR NOEL ŞARKISI HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Film, İngiliz yazar Charles Dickens'ın 1843 yılında yayımlanan A Christmas Carol adlı eserinden uyarlandı. Eser, cimri Ebenezer Scrooge'un Noel gecesi yaşadığı doğaüstü karşılaşmalar üzerinden değişim, merhamet ve ikinci şans temalarını işliyor. Dickens'ın klasik hikâyesi, yayımlandığı tarihten bu yana tiyatro ve sinema başta olmak üzere farklı sanat dallarında pek çok kez yeniden yorumlandı.