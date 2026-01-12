E-okul sistemi, Türkiye'de öğrencilerin not ve devamsızlık bilgilerini takip edebildiği en önemli dijital platformlardan biridir. 2026 yılı yarıyıl dönemi yaklaşırken, veliler ve öğrenciler "E-okul ne zaman kapanacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak? 2026 e-Okul son not girişi ne zaman yapılacak? e-Okul birinci dönem not ve devamsızlık bilgisi kapandı mı? Haberimizde, öğretmenlerin not giriş tarihleri, VBS erişimi ve 15 tatilinin başlangıç tarihleriyle ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-okul sistemi teknik olarak tamamen kapanmasa da, karne basım işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için veri girişleri belirli bir tarihte sonlandırılıyor. Okul yönetimlerinden gelen bilgilere göre, öğretmenlerin sınav, performans ve proje notlarını sisteme işlemesi için kritik tarih 12 Ocak 2026 Pazartesi olarak belirlendi.

Ortak sınavların 9 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanmasının ardından, 10-11 Ocak hafta sonu dahil olmak üzere öğretmenler yoğun bir not giriş mesaisi yapacak. Karnelerin hatasız bir şekilde hazırlanabilmesi için, bu tarihten sonra sistem öğretmen yetkilerine kısıtlanacak.

Hastalık veya farklı nedenlerle mazeret sınavına giren öğrenciler için sistem biraz esnek tutuluyor. Mazeret sınav notlarının girişine izin verilmesi amacıyla E-okul, 14 Ocak 2026 Çarşamba gününe kadar açık kalacak. Bu tarihten sonra veri girişi tamamen sonlandırılarak karne basım süreci başlayacak.

E-OKUL BİRİNCİ DÖNEM NOT VE DEVAMSIZLIK BİLGİSİ KAPANDI MI?

E-okul sistemi, öğretmenlerin veri girişlerini 12 Ocak 2026 tarihine kadar kabul ediyor. Mazeret notları ise 14 Ocak 2026'ya kadar işlenebilecek. Bu tarihler sonrası birinci dönem not ve devamsızlık bilgileri resmen kapanmış olacak.

Sistemin öğretmen yetkilerine kapatılmasıyla birlikte, artık not girişine izin verilmeyecek ve karne basım süreci başlayacak. Ancak veliler ve öğrenciler için E-Okul VBS üzerinden erişim devam edecek, yani dönem sonu bilgileri her zaman görülebilecek.

2026 E-OKUL SON NOT GİRİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmenler için kritik tarihler, E-Okul sisteminde dönem sonu notlarının girilmesi açısından büyük önem taşıyor. 2026 yılı birinci dönem not girişleri için belirlenen son tarihler şu şekilde:

12 Ocak 2026 Pazartesi: Normal sınav ve performans notlarının girilmesi için son gün.

14 Ocak 2026 Çarşamba: Mazeret sınav notları için son gün.

Bu tarihler sonrasında E-Okul sistemi, veri girişine kapatılarak karne basım aşamasına geçecek. Veliler ve öğrenciler için sistem erişimi etkilenmeyecek olsa da, öğretmenlerin not girişi yapabilmesi bu tarihlerle sınırlı olacak.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER E-OKUL VBS'YE NE ZAMANA KADAR ERİŞEBİLİR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), öğrenci ve veliler için herhangi bir erişim kısıtlaması uygulamıyor. Bu platform üzerinden öğrencilerin dönem sonu notları ve devamsızlık bilgileri takip edilebiliyor.

Karne haftası boyunca VBS erişimi aktif kalacak.

15 günlük sömestr tatili süresince de sistem kullanılabilir olacak.

Veliler, çocuklarının akademik durumunu istedikleri zaman kontrol edebilir, not ve devamsızlık bilgilerini görüntüleyebilir. Böylece öğrencilerin başarı takibi ve devamsızlık durumu sürekli olarak güncel kalacak.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim takvimine göre, birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler o gün karnelerini alacak ve resmi olarak yarıyıl tatiline girecek.

Sömestr Tatili Başlangıcı: 19 Ocak 2026

İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Hafta sonları dahil edildiğinde öğrenciler toplamda 16 gün sürecek bir tatil yapacak. Bu süre, hem dinlenme hem de sömestr aktiviteleri için fırsat sağlayacak.