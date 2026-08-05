E-OKUL LGS NAKİL BAŞVURU EKRANI 2026: LGS nakil başvurusu nasıl yapılır?

2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercih sürecinde yeni aşamaya geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi takvim doğrultusunda e-okul nakil başvurusu 2026 işlemleri başladı. İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen ya da farklı bir liseye geçiş yapmak isteyen öğrenciler, belirlenen tarihler arasında e-Okul sistemi üzerinden nakil tercihinde bulunabilecek. İşte 2026 LGS 1. ve 2. nakil başvuru tarihleri ile başvuru sürecine ilişkin resmi bilgiler...

E-OKUL NAKİL BAŞVURUSU 2026

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 LGS yerleştirme takvimi kapsamında nakil işlemleri iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Resmi takvime göre;

1. nakil tercih başvuruları: 5-7 Ağustos 2026

1. nakil sonuçlarının açıklanması: 10 Ağustos 2026

Birinci nakil döneminin tamamlanmasının ardından ikinci nakil süreci başlayacak.

2. nakil tercih başvuruları: 10-12 Ağustos 2026

2. nakil sonuçlarının açıklanması: 14 Ağustos 2026 Cuma

Tüm başvurular ve sonuç açıklamaları, Milli Eğitim Bakanlığının ilan ettiği takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

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LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil başvuruları, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

Başvuru sürecinde öğrenciler ve veliler şu adımları takip ediyor:

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapılır.

Sistem içerisinde yer alan "LGS Nakil Tercih İşlemleri" ekranı açılır.

Güncel boş kontenjanlar incelenir.

Tercih edilecek okullar belirlenerek sisteme işlenir.

Başvuru işlemi tamamlanır.

Nakil tercih ekranında öğrenciler;

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar,

Yerel yerleştirme kapsamında öğrenci alan okullar için tercihlerini oluşturabilir.

Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı resmi takvimde belirtilen tarihler arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

Yerleştirmeye esas birinci nakil başvurularının tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci yürütülecek ve sonuçlar 10 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecektir. Ardından ikinci nakil dönemi başlayacak ve 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yeni başvurular alınacaktır. İkinci nakil sonuçları ise 14 Ağustos 2026 Cuma günü e-Okul ve Milli Eğitim Bakanlığının resmi kanalları üzerinden açıklanacaktır.