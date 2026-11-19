Öne sürülen iddialara göre Dursun Özbek, Galatasaray'ın Destek Finans Faktoring ve Destek Yatırım Bankası'ndan sağladığı 40 milyon dolarlık finansmanın ödeme takvimini değiştirmek amacıyla TMSF ile görüştü. Fon soruşturması kapsamında yönetimleri TMSF'ye devredilen iki finans kuruluşunun yöneticilerinden sonuç alamayan Özbek'in, ardından TMSF yetkilileriyle temasa geçtiği ileri sürüldü. Ancak TMSF'nin erteleme talebine olumlu yanıt vermediği iddia edildi. Borca yüzde 15 faiz uygulandığı ve iki kulüp yöneticisinden teminat alındığı da öne sürülen iddialar arasında yer aldı. Galatasaray yönetimi ve TMSF ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Dursun Özbek TMSF'ye neden gitti, borç ertelendi mi, faiz oranı ne ve iki finans kuruluşunun yönetimi neden TMSF'ye geçti soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar.

DURSUN ÖZBEK TMSF'YE NEDEN GİTTİ?

İddialara göre Dursun Özbek, Galatasaray'ın 40 milyon dolarlık borcunun ödeme takvimini değiştirmek amacıyla TMSF ile görüştü. Kulübün Destek Finans Faktoring ve Destek Yatırım Bankası'ndan sağladığı finansmanın vadesinin dolması üzerine Özbek'in borcun ertelenmesi için girişimde bulunduğu öne sürüldü.

ÖZBEK ÖNCE KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

İddialara göre Dursun Özbek, ilk olarak Destek Finans Faktoring ve Destek Yatırım Bankası'nın yöneticileriyle görüştü. Özbek'in borcun ödeme koşullarının yeniden düzenlenmesini talep ettiği, ancak yöneticilerin mevcut şartlarda herhangi bir değişiklik yapılamayacağını bildirdiği ileri sürüldü. Bu görüşmeden sonuç alamayan Özbek'in, finans kuruluşlarının yönetimini devralan TMSF ile doğrudan temasa geçtiği belirtildi.

TMSF BORCU ERTELEDİ Mİ?

Hayır. Odatv'nin aktardığı bilgilere göre TMSF, 40 milyon dolarlık borcun ertelenmesi talebine olumlu yanıt vermedi. TMSF yetkililerinin, mevcut koşullarda yapılabilecek bir işlem bulunmadığını ilettiği iddia edildi.

GALATASARAY'IN BORCUNA YÜZDE 15 FAİZ Mİ UYGULANDI?

İddialara göre dolar cinsinden finansman işlemlerinde yüzde 6 ila 7 seviyesinde faiz uyguladığı belirtilen Destek Finans Faktoring, Galatasaray'a kullandırılan 40 milyon dolarlık finansman için yüzde 15 faiz belirledi. Finansman karşılığında yalnızca kulübün taahhütleriyle yetinilmediği, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş'ten de teminat alındığı ileri sürüldü. Söz konusu faiz oranı ve teminatların kapsamına ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Hayır. Borcun nasıl ödeneceğine ilişkin Galatasaray yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TMSF de görüşmelerin içeriği ve erteleme talebi konusunda kamuoyuna bir açıklamada bulunmadı.

İKİ FİNANS KURULUŞUNUN YÖNETİMİ NEDEN TMSF'YE GEÇTİ?

Galatasaray'ın borçlandığı belirtilen Destek Finans Faktoring ve Destek Yatırım Bankası'nın yönetimleri, fon soruşturması kapsamında alınan kararların ardından ekim ayında TMSF'ye geçti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 30 Eylül 2026 tarihli kararıyla, Destek Yatırım Bankası'nda Destek Finans Faktoring'e ait yüzde 99,99 oranındaki payların temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda 1 Ekim'de bankanın yönetimi değiştirildi. 7 Ekim'de verilen mahkeme kararıyla da TMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyum olarak atandı.

DESTEK FİNANS FAKTORİNG KİMİN?

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre Destek Finans Faktoring'in yüzde 73,81 hissesi Destek Holding'e ait. Destek Holding'in yüzde 99,99 hissesi ise Altunç Kumova'ya ait. Galatasaray'ın finansman sağladığı her iki kuruluşun yönetimi de şu anda TMSF kontrolünde bulunuyor.