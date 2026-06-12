2002 FIFA Dünya Kupası yolculuğu, Türkiye A Millî Futbol Takımı için yaklaşık iki yıllık zorlu bir eleme süreciyle başlamıştır. Avrupa elemelerinde 4. Grup’ta yer alan millî takım; İsveç, Slovakya, Makedonya, Moldova ve Azerbaycan ile karşı karşıya gelmiştir. Peki, Dünya Kupası'nda Türkiye kaçıncı oldu? Türkiye 2002 Dünya Kupası'nda kaçıncı oldu? Detaylar haberimizde.

DÜNYA KUPASI'NDA TÜRKİYE KAÇINCI OLDU?

Toplam 10 maç sonunda Türkiye, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştır. Bu performans, grup liderliği için İsveç’i geçmeye yetmemiş ve grup birinciliği İsveç’e gitmiştir. İstanbul’da oynanan kritik karşılaşmanın 2-1 kaybedilmesi, grup sıralamasını belirleyen en önemli anlardan biri olmuştur.

BARAJ MAÇLARI VE FİNAL BİLETİ

Grubu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Dünya Kupası finallerine katılabilmek için Avusturya ile play-off (baraj) maçına çıkmıştır.

Viyana’da oynanan ilk karşılaşma Okan Buruk’un golüyle 1-0 kazanılmış, Türkiye rövanş için avantaj elde etmiştir. İstanbul’daki rövanş maçında ise tarihî bir performans sergilenmiş ve 5-0’lık net bir galibiyet alınmıştır. Bu sonuç, Türkiye’ye 48 yıl aradan sonra Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazandırmıştır.

FİNAL TURNUVASI YOLCULUĞU

2002 FIFA Dünya Kupası finallerinde Türkiye, C Grubu’nda Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile eşleşmiştir.

İlk maç: Brezilya’ya karşı 2-1 mağlubiyet

İkinci maç: Kosta Rika ile 1-1 beraberlik

Üçüncü maç: Çin’e karşı 3-0 galibiyet

Bu sonuçlarla Türkiye, averaj hesabı sonucunda grup ikincisi olarak üst tura yükselmiştir.

ELEME TURLARINDA TARİHÎ YÜKSELİŞ

Son 16 turunda Türkiye, ev sahibi Japonya’yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmiştir. Çeyrek finalde ise Senegal ile karşılaşılmış ve uzatmalara giden mücadeleyi Türkiye 1-0 kazanmıştır.

Yarı finalde Brezilya’ya 1-0 mağlup olan Türkiye, turnuvayı üçüncülük maçıyla tamamlamıştır. Güney Kore karşısında oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanan millî takım, Dünya Kupası’nı üçüncü sırada bitirmiştir.