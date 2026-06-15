DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU: 14- 15 Haziran Dünya Kupası maç sonuçları!

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasındaki heyecan her geçen gün daha da artıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, 15 Haziran tarihinde oynanan E ve F Grubu karşılaşmaları futbolseverlere gol dolu ve yüksek tempolu mücadeleler sundu. Peki, 14- 15 Haziran Dünya Kupası maç sonuçları nasıl? Detaylar...

DÜNYA KUPASI PUAN DURUMLARI

E Grubu’nda Almanya, Curaçao karşısında aldığı 7-1’lik galibiyet sayesinde liderlik koltuğuna oturdu. Fildişi Sahili ise Ekvador’u son dakikalarda bulduğu golle mağlup ederek üç puanla haftayı tamamladı.

E Grubu sıralamasında Almanya 3 puan ve +6 averajla ilk sırada yer alırken, Fildişi Sahili 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ekvador ve Curaçao ise ilk maçlar sonunda puanla tanışamadı.

F Grubu’nda ise İsveç, Tunus karşısında aldığı 5-1’lik galibiyetle grubun zirvesine yerleşti. Hollanda ile Japonya arasında oynanan mücadele 2-2 sona erdiği için iki ekip de birer puan aldı. Tunus ise ilk hafta sonunda puansız kaldı.

ALMANYA CURAÇAO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda 15 Haziran günü oynanan karşılaşmalar toplamda birçok gol ve kritik mücadeleye sahne oldu. E ve F Gruplarında oynanan maçlar sonrasında hem puan tablosu hem de gruplardaki dengeler önemli ölçüde değişti.

E Grubu’nun en dikkat çeken karşılaşmasında Almanya ile Curaçao karşı karşıya geldi. Şampiyonluk adayları arasında gösterilen Almanlar, rakibini 7-1 mağlup ederek turnuvaya görkemli bir giriş yaptı.

Karşılaşmada ilk gol Felix Nmecha’dan gelirken, Curaçao adına Livano Comenencia takımının Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti. Ancak bu gol sonrasında oyunun kontrolünü tamamen eline alan Almanya, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav ve iki kez ağları sarsan Kai Havertz’in golleriyle farklı sonuca ulaştı.

Bu sonuçla Almanya, ilk hafta sonunda hem liderliği aldı hem de önemli bir averaj avantajı yakaladı.

FİLDİŞİ SAHİLİ EKVADOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Günün bir diğer E Grubu mücadelesinde Fildişi Sahili ile Ekvador karşı karşıya geldi. Mücadele boyunca iki ekip de savunma güvenliğini ön planda tutarken, gol için beklenen an uzatma dakikalarında geldi.

Yedek kulübesinden oyuna dahil olan Amad Diallo, 90+1. dakikada kaydettiği golle takımına kritik bir galibiyet kazandırdı. Bu sonuçla Fildişi Sahili ilk maçından üç puan çıkarmayı başarırken, Ekvador sahadan puansız ayrıldı.

HOLLANDA JAPONYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

F Grubu’nda oynanan Hollanda-Japonya karşılaşması günün en yüksek tempolu mücadelelerinden biri oldu. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada ikinci yarıda adeta gol düellosu yaşandı.

Hollanda, Virgil van Dijk’ın golüyle öne geçerken Japonya Nakamura ile cevap verdi. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında Crysencio Summerville’in golü Hollanda’yı yeniden üstünlüğe taşıdı. Ancak Japonya pes etmedi ve 89. dakikada Daichi Kamada’nın kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

Karşılaşma 2-2 sona ererken iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Günün Sonuçları

Almanya 7-1 Curaçao

Fildişi Sahili 1-0 Ekvador

Hollanda 2-2 Japonya

İsveç 5-1 Tunus

15 Haziran karşılaşmalarının ardından Almanya ve İsveç gruplarında liderlik koltuklarına otururken, Fildişi Sahili de kritik bir galibiyetle üst sıralarda yer aldı.

16 HAZİRAN DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

Dünya Kupası’nda heyecan G ve H Gruplarında oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Futbolseverleri birbirinden önemli mücadeleler bekliyor.

İspanya – Yeşil Burun Adaları

15 Haziran saat 23.00’te başlayacak mücadelede İspanya, Dünya Kupası macerasına Yeşil Burun Adaları karşısında başlayacak.

Belçika – Mısır

16 Haziran saat 02.00’de oynanacak karşılaşmada Belçika ile Mısır karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan – Uruguay

16 Haziran saat 05.00’te başlayacak mücadelede Suudi Arabistan ile Uruguay kozlarını paylaşacak.

İran – Yeni Zelanda

16 Haziran saat 08.00’de oynanacak mücadelede İran ile Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması tüm heyecanıyla sürerken, 15 Haziran’da oynanan karşılaşmalar E ve F Gruplarında ilk dengeleri ortaya çıkardı. Futbolseverlerin gözü şimdi G ve H Gruplarında oynanacak yeni mücadelelere çevrilmiş durumda.