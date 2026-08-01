Siirt'te suda 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu; kayıp babası aranıyor

SİİRT'te suda hareketsiz halde bulunan 12 yaşındaki Faruk Santur'un cansız bedeni ekiplerce sudan çıkarıldı. Çocuğun babası Ömer Santur'un da kayıp olduğu belirlenirken; ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Siirt- Eruh yolu Botan Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Balık tutmak için bölgeye giden aile suda hareketsiz halde bir erkek çocuk gördü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, JASAT, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda, suda hareketsiz halde bulunan erkek çocuğunun cansız bedeni sudan çıkarıldı. Yapılan kontrolde, hayatını kaybeden çocuğun Faruk Santur olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede çocuğun babası Ömer Santur'un da kayıp olduğu tespit edildi. Ekiplerin kayıp babayı bulmak için bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

Faruk Santur'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı