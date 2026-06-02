DÜNYA KUPASI GRUPLARI 2026: FIFA Dünya Kupası format, gruplar, tam maç programları

FIFA Dünya Kupası 2026, futbol tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor. İlk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuva, genişletilmiş formatı, kıtalar arası ev sahipliği modeli ve yoğun maç takvimiyle bugüne kadarki en kapsamlı organizasyon olma özelliğini taşıyor. Peki, FIFA Dünya Kupası grupları nasıl? Dünya Kupası format nedir? 2026 Tam maç program takvimi...

DÜNYA KUPASI GRUPLARI 2026

FIFA Dünya Kupası 2026, futbol tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek. Turnuvada 4’er takımdan oluşan 12 grup yer alacak ve toplam 104 maç oynanacak. Grup aşamasını ilk iki sırada bitiren takımlar ile en iyi sekiz üçüncü takım son 32 turuna yükselecek.

11 Haziran–19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak organizasyon, 39 gün sürecek ve bu yönüyle Dünya Kupası tarihinin en uzun turnuvası olacak.

A GRUBU

Meksika – Güney Afrika – Güney Kore – Çekya

B GRUBU

Kanada – Bosna Hersek – Katar – İsviçre

C GRUBU

Brezilya – Fas – Haiti – İskoçya

D GRUBU

ABD – Paraguay – Avustralya – Türkiye

E GRUBU

Almanya – Curaçao – Fildişi Sahilleri – Ekvador

F GRUBU

Hollanda – Japonya – Tunus – İsveç

G GRUBU

Belçika – Mısır – İran – Yeni Zelanda

H GRUBU

İspanya – Cape Verde – Suudi Arabistan – Uruguay

I GRUBU

Fransa – Senegal – Irak – Norveç

J GRUBU

Arjantin – Cezayir – Avusturya – Ürdün

K GRUBU

Portekiz – Demokratik Kongo – Özbekistan – Kolombiya

L GRUBU

İngiltere – Hırvatistan – Gana – Panama

FIFA DÜNYA KUPASI FORMAT NASIL OLACAK?

2026 Dünya Kupası formatı, genişletilmiş katılım yapısıyla dikkat çekiyor. Turnuvada toplam 48 takım mücadele edecek ve bu takımlar 12 gruba ayrılacak.

Grup aşamasında her grupta 4 takım yer alacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan bir üst tura yükselecek. Ayrıca en iyi performans gösteren 8 üçüncü takım da eleme aşamasına dahil olacak.

Bu sistemle birlikte turnuva, daha fazla maç ve daha geniş bir rekabet yapısı sunacak. Toplam 104 karşılaşma oynanacak olması, organizasyonu tarihinin en kapsamlı Dünya Kupası formatı haline getiriyor.

DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

2026 Dünya Kupası’nın maç programı 11 Haziran’da başlayacak ve 19 Temmuz’a kadar devam edecek. Turnuva boyunca 39 gün içinde yoğun bir fikstür futbolseverleri bekliyor.

A Milli Takım’ın grup aşaması maç takvimi şu şekilde açıklandı:

İlk maç: Türkiye – Avustralya

14 Haziran 2026 – TSİ 07.00

Vancouver / Kanada

İkinci maç: Türkiye – Paraguay

19 Haziran 2026 – TSİ 07.00

Santa Clara / ABD

Üçüncü maç: Türkiye – ABD

25 Haziran 2026 – TSİ 05.00

Inglewood / ABD

Grup aşamasında oynanacak 72 maçın 35’i Türkiye saatiyle gece 02.00 ile sabah 07.00 arasında gerçekleşecek.

Turnuvanın açılış karşılaşması 11 Haziran’da Meksika’daki Azteca Stadyumu’nda oynanacak. Final müsabakası ise 19 Temmuz’da ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda yapılacak ve dünya şampiyonu burada belli olacak.

Türkiye, Dünya Kupası’na en son 2002 yılında katılmış ve turnuvayı üçüncü sırada tamamlamıştı.