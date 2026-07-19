DÜNYA KUPASI GOL KRALI 2026: Dünya Kupası gol kralı kim oldu? Dünya Kupası gol kralı Mbappe mi, Messi mi oldu?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı nefes kesmeye devam ediyor. Turnuvanın son gününe girilirken zirvede 10 golle Kylian Mbappe yer alırken, Lionel Messi ise 8 golle ikinci sırada bulunuyor. Peki, Dünya Kupası gol kralı kim oldu? 2026 Dünya Kupası gol kralı Mbappe mi, Messi mi oldu? Detaylar...

GOL KRALLIĞINDA SON DURUM

2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar gol krallığı sıralaması şöyle:

Kylian Mbappe: 10 gol

Lionel Messi: 8 gol

Mbappe, üçüncülük maçında forma giydiği için gol sayısını yükseltme şansını sürdürüyor. Messi ise finalde atacağı gollerle hem takımını şampiyonluğa taşımayı hem de gol krallığı yarışında farkı kapatmayı hedefliyor.

MBAPPE Mİ; MESSİ Mİ GOL KRALI OLACAK?

Mevcut tabloya göre gol krallığında avantaj Kylian Mbappe'nin elinde bulunuyor. Fransız yıldız 10 golle zirvede yer alırken, Messi'nin 8 gollük performansı bulunuyor.

Ancak üçüncülük maçı ve final karşılaşmasının henüz tamamlanmamış olması nedeniyle gol krallığı resmiyet kazanmadı. Mbappe'nin üçüncülük maçındaki, Messi'nin ise finaldeki performansı sıralamayı değiştirebilir.

GOL KRALI BU GECE BELLİ OLACAK

2026 Dünya Kupası'nda gözler bu akşam oynanacak Arjantin - İspanya finaline çevrildi. Messi'nin gol atması halinde gol krallığı yarışındaki dengeler değişebilir. Aynı şekilde Fransa - İngiltere üçüncülük maçının tamamlanmasıyla Mbappe'nin de nihai gol sayısı netleşecek.

Dünya Kupası gol kralı unvanının resmi sahibi, iki karşılaşmanın sona ermesinin ardından kesinlik kazanacak. Şu an itibarıyla ise zirvede 10 golle Kylian Mbappe, ikinci sırada ise 8 golle Lionel Messi yer alıyor.