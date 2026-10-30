Doomsday ne zaman çıkacak? Avengers: Doomsday ne zaman çıkacak? Avengers: Doomsday Türkiye vizyon tarihi, oyuncuları ve konusu ne?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026 Cuma günü dünya genelinde ve Türkiye’de sinemalarda vizyona girecek. Başlangıçta 1 Mayıs 2026’da gösterime girmesi planlanan film, Disney ve Marvel’in vizyon takviminde yaptığı değişiklikle aralık ayına ertelenmişti. Film ilk etapta yalnızca sinema salonlarında izlenebilecek. İşte Avengers: Doomsday’e dair bilinenler.

AVENGERS: DOOMSDAY NE ZAMAN ÇIKACAK?

Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026’da dünya genelinde sinemalarda vizyona girecek. Herhangi bir yeni erteleme kararı alınmadığı sürece film, Türkiye’de de aynı tarihte sinemaseverlerle buluşacak.

AVENGERS: DOOMSDAY NEDEN ERTELENDİ?

Avengers: Doomsday’in ilk olarak 1 Mayıs 2026’da vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak Disney ve Marvel Studios, vizyon takviminde kapsamlı bir düzenlemeye giderek filmi yaklaşık yedi ay erteledi ve 18 Aralık 2026’ya taşıdı. Bu karar doğrultusunda serinin devamı niteliğindeki Avengers: Secret Wars da 7 Mayıs 2027’den 17 Aralık 2027’ye ertelendi.

AVENGERS: DOOMSDAY HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Avengers: Doomsday, ilk etapta yalnızca sinema salonlarında gösterilecek. Filmin Disney+ yayın tarihi ise sinema gösteriminin ardından ayrıca açıklanacak.

AVENGERS: DOOMSDAY OYUNCULARI KİMLER?

Filmin en dikkat çeken ismi, Iron Man rolüyle hafızalara kazınan Robert Downey Jr. Usta oyuncu, bu kez Marvel’in en güçlü kötü karakterlerinden Doctor Doom, yani Victor von Doom’a hayat verecek. Chris Evans da Steve Rogers rolüyle merakla beklenen bir dönüş yapıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Avengers üyelerinin yanı sıra Fantastic Four ekibi, Thunderbolts kadrosu ve Wakandalı karakterler de bulunuyor. Eski X-Men filmlerinin efsane isimlerinin de filmde yer alması bekleniyor.

PATRICK STEWART DETAYI

Avengers: Doomsday’de eski X-Men filmlerinin karakterlerinin yer alacağı belirtilirken, Profesör X rolüyle tanınan Sir Patrick Stewart’ın da projede yer alacak isimler arasında olduğu konuşuluyordu. Usta oyuncu, 28 Ekim 2026’da Los Angeles’taki evinde 86 yaşında hayatını kaybetti.

AVENGERS: DOOMSDAY’İN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmen koltuğunda, Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame gibi Marvel’in en başarılı yapımlarına imza atan Russo Kardeşler oturuyor.

AVENGERS: DOOMSDAY’İN KONUSU NE?

Avengers: Doomsday, Marvel Sinematik Evreni’nin çoklu evren hikâyesinin en kritik aşamalarından birini oluşturuyor. Film, Doctor Doom’un ortaya çıkışıyla birlikte süper kahramanların yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Hikâye, bir yıl sonra vizyona girecek olan Avengers: Secret Wars ile devam edecek.

ÖN SATIŞLARDA REKOR

Avengers: Doomsday, vizyona girmeden önce büyük ilgi görmeye başladı. Film, ABD’de gösterime girmeden önce 50 milyon dolarlık yurt içi ön satış rakamına ulaştı. Filmin ilk kapsamlı fragmanı da yayınlandığı dönemde Disney’in izlenme rekorunu kırmıştı.

DUNE 3 İLE AYNI GÜN VİZYONDA

Avengers: Doomsday’in vizyona gireceği 18 Aralık 2026’da Denis Villeneuve’ün merakla beklenen Dune: Part Three filmi de sinemalarda gösterime girecek. İki dev yapımın aynı gün vizyona girmesi, yıl sonu gişesinde büyük bir rekabete sahne olacak.