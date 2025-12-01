Türkiye'nin 2025 yılına damgasını vuran en çarpıcı adli vakalarından biri, Samsun'un Bafra ilçesinde bir aracın Kızılırmak Nehri'ne uçmasıyla başladı. İlk anda "feci bir kaza" olarak görülen olay, araştırmalar derinleştikçe karmaşık bir hale dönüştü; aile içi şiddet iddiaları, yasak aşk söylentileri, çelişkili ifadeler ve nihayetinde tutuklu sanığın cezaevindesonlanan çok katmanlı bir dosyaya dönüştü. Peki, Doktor Serdar Kıyak kimdir? Serdar Kıyak öldü mü? Serdar Kıyak'ın eşi kim? Detaylar...

DOKTOR SERDAR KIYAK KİMDİR?

32 yaşındaki Dr. Serdar Kıyak, Samsun'un Bafra ilçesinde görev yapan bir psikiyatri asistanı olarak biliniyordu. Mesleğini sürdürdüğü süreç boyunca kamuya mal olmuş bir isim değildi; ancak 12 Eylül günü ailesiyle yaşadığı trajedi, onu kısa sürede Türkiye gündeminin merkezine taşıdı.

Kamuya yansıyan bilgilere göre Serdar Kıyak, evli ve bir çocuk babasıydı. Eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve oğulları Alperen Poyraz Kıyak (1), olayın en ağır kayıpları oldu.

Dr. Kıyak'ın özel yaşamına dair tartışmalar ise olaydan sonra ortaya çıktı. Bu iddiaların hiçbiri hükme bağlanmamış olmakla birlikte, soruşturma dosyasında yer aldıkları için kamuoyunda geniş yer buldu.

KAZA GÜNÜNDE NE YAŞANDI?

12 Eylül – Asar Mahallesi – Altınkaya Barajı Yolu

Saat 18.00 sularında Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri'ne uçtu.

Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kıyak kazadan yaralı olarak kurtuldu; ancak eşi ve çocuğu ne yazık ki cansız halde çıkarıldı.

İlk beyan: "Navigasyona baktım, direksiyon hakimiyetini kaybettim."

Dr. Kıyak ilk ifadesinde, aracın içinde eşi ile bir yaşındaki oğlunun uyuduğunu, bu sırada navigasyona baktığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

Ancak soruşturmanın ilerleyen safhalarında bu beyan, çeşitli çelişkiler ve şüphelerle yeniden değerlendirildi.

ŞÜPHE DOĞURAN DETAYLAR

Soruşturma ilerledikçe, olayın bir kazadan ziyade bir kasten öldürme vakası olabileceğini düşündüren bazı unsurlar ortaya çıktı:

Kaza bölgesinde yapılan kriminal incelemelerde aracın aniden durmaya çalıştığını gösteren herhangi bir fren izine rastlanmadı.

Tanık ifadelerine göre Kıyak, aracın sudan çıkarıldığı anlarda kenarda duruyordu ve 112'yi arayan kişi kendisi değildi.

Savcılık dosyasında, Kıyak'ın suya kapılmadan önce kişisel eşyalarını araç içinden çıkarmış olabileceğine dair değerlendirmeler yer aldı.

Gülşah Kıyak'ın yakın arkadaşlarına gönderdiği mesajlarda, eşinin kendisine zarar vereceğini düşündüğünü belirttiği aktarıldı.

Bu mesajların içeriği, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve soruşturmanın seyrini etkiledi.

Soruşturma dosyasına giren bilgilerde, Dr. Kıyak'ın aynı hastanede çalışan D.C. adlı bir psikolog ile ilişki yaşadığı ve bu nedenle eşiyle sık sık tartıştığı öne sürüldü.

Ayrıca Kıyak'ın psikiyatrik ilaçlar kullandığı ve daha önce intihar girişiminde bulunduğu iddiası dosyada yer aldı.

TUTUKLAMA VE ADLİ SÜREÇ

Eşi ve çocuğunun toprağa verildiği günün hemen ardından Dr. Serdar Kıyak gözaltına alındı. Jandarmada susma hakkını kullandı.

Mahkemeye sevk edildiğinde farklılıklar içeren beyanlar verdiği iddia edildi ve Kıyak 17 Eylül'de 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Bu tutuklamayla birlikte olay artık bir "kaza" değil, olası bir çifte cinayet vakası olarak değerlendirilmeye başlandı.

CEZAEVİNDE YAŞANANLAR: İNTİHAR GİRİŞİMİ VE SON

Tutuklanmasından birkaç gün sonra Kıyak, cezaevinde iple kendini asarak intihar girişiminde bulundu. Bafra Devlet Hastanesi'ne, oradan da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisinin ardından Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevine nakledildi.

Son Gece: Çöp poşeti ile korkuluğa asılarak hayatını kaybetti

Kıyak, kaldığı koğuşun havalandırma penceresinin korkuluklarına çöp poşeti ile kendini asmış halde bulundu.

Olay yerine hemen sağlık ekipleri çağrıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu ölüm, dava sonuçlanmadan gerçekleştiği için kamuoyunda uzun süre tartışıldı.

SERDAR KIYAK ÖLDÜ MÜ?

Evet. Cezaevinde gerçekleşen intihar girişiminin ardından Serdar Kıyak'ın ölümü resmi olarak doğrulandı.

Olayın adli yönü, Kıyak'ın ölümünden sonra hukuki prosedür kapsamında devam etse de, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlaması hakkında mahkeme kararı çıkmadan dosya fiilen kapanmış oldu.