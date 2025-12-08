2026 yılı, çalışan anneler ve babalar için çalışma hayatını kökten değiştirecek bir dizi yeni düzenlemeyi beraberinde getiriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak, doğum izni süresinin uzatılmasından babalık izni günlerinin eşitlenmesine kadar pek çok önemli yenilik içeriyor. Peki, Doğum izni süresi artıyor mu? 2026'da doğum izni ve babalık izni kaç gün olacak? Detaylar haberimizde!

DOĞUM İZNİ SÜRESİ ARTIYOR MU?

Türkiye'de çalışma hayatını doğrudan etkileyen aile odaklı sosyal politikalar, 2026 yılına yaklaşırken yeniden şekilleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü kapsamlı çalışma; hem annelerin hem de babaların iş-yaşam dengesini güçlendirmeyi, bebek bakımını daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Özellikle doğum izninin artırılması yönündeki düzenlemeler, uzun yıllardır çalışan annelerin gündemindeydi. Yeni taslak doğrultusunda doğum izni süresinin uzatılması, hem iş dünyasında hem de ailelerde büyük bir beklenti yaratmış durumda.

Mevcut uygulamada anneler 16 haftalık ücretli doğum izni kullanabiliyor. Bu süre çoğu zaman bebeğin temel bakım ihtiyacının en yoğun olduğu dönemi karşılamaya yetmediği için kamuoyunda uzun süredir bir iyileştirme talebi bulunuyordu. 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenleme, doğum iznini 24 haftaya çıkararak annelere daha kapsamlı bir destek sunmayı hedefliyor. Bu artış, yalnızca annenin iyileşme ve bakım sürecini değil; aynı zamanda bebeğin gelişimsel ihtiyaçlarını da merkeze alıyor.

2026'DA DOĞUM İZNİ VE BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

2026 yılı itibarıyla çalışan anneler ve babalar için izin süreleri önemli ölçüde değişecek. Taslak düzenlemeler, hem kamu hem de özel sektör çalışanlarını kapsayarak eşitlikçi bir yaklaşım sunuyor.

2026'DA DOĞUM İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

Yeni düzenlemeyle doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılıyor. Bu, annelerin yaklaşık 6 ay boyunca ücretli izinde kalabileceği anlamına geliyor. Bu süre;

Annenin doğum sonrası fiziksel toparlanması,

Bebekle güvenli bağlanma sürecinin desteklenmesi,

İlk aylarda bebeğin ihtiyaç duyduğu bakımın sağlanması

açısından oldukça kritik görülüyor.

Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar incelendiğinde doğum izni sürelerinin genişletildiği politikaların hem iş gücü verimliliğini artırdığı hem de kadın istihdamının sürdürülebilirliğine katkı sunduğu biliniyor. Türkiye'nin 2026 düzenlemesi de bu küresel eğilimle paralel bir iyileşme olarak değerlendiriliyor.

BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

Mevcut durumda:

Kamu çalışanı babalar 10 gün,

Özel sektör çalışanı babalar ise yalnızca 5 gün babalık izni kullanabiliyor.