Doğukan Uyan kimdir? Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan neden gözaltına alındı?

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet" iddiaları çerçevesinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında belediyenin Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan gözaltına alındı. İşte gelişmenin detayları…

DOĞUKAN UYAN KİMDİR?

Doğukan Uyan, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmaktadır. Belediye içindeki görev tanımı gereği, başkanın ve üst yönetimin koordinasyonunda önemli karar süreçlerine destek vermektedir. Uyan'ın görev aldığı projeler ve idari sorumlulukları, belediye ihalelerinin yönetimi ve resmi yazışmaların yürütülmesini kapsamaktadır.

Son operasyonla birlikte, Doğukan Uyan'ın adı, belediyede gerçekleştiği öne sürülen bazı usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelmiştir. Yetkililer, Uyan'ın gözaltına alınmasının soruşturma kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DOĞUKAN UYAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı yönündeki iddiaları araştırmak üzere çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında belediye binasında detaylı aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda bazı ihale ve alım süreçleri titizlikle incelendi. Bu soruşturma kapsamında Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Aynı operasyon çerçevesinde bazı iş insanlarının da gözaltına alındığı, ancak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile ilgili herhangi bir gözaltı kararının bulunmadığı yetkililer tarafından açıklandı. KOM ekipleri, operasyonun Başkan Seçer ile bağlantısının olmadığını vurguladı.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında KOM ekipleri, belediye binasında kapsamlı bir inceleme yaptı. Aramalar sırasında ihale ve alım süreçleri ile ilgili evraklar detaylı şekilde incelendi. Yetkililer, operasyonun belediye faaliyetlerini şeffaf hale getirmek ve olası usulsüzlükleri tespit etmek amacıyla yürütüldüğünü belirtti.