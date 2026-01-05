Haberler

Doğukan Güngör gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakteriyle tanınan genç oyuncu, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı iddialarıyla konuşuluyor. Peki, Doğukan Güngör gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Son dönemde ünlülerle ilgili yürütülen uyuşturucu soruşturmaları, magazin ve televizyon dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu yeni dalgadan etkilenen isimlerden biri de Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör oldu. Peki, Doğukan Güngör gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

DOĞUKAN GÜNGÖR GÖZALTINA MI ALINDI?

Son dönemde ünlülerle ilgili yürütülen uyuşturucu soruşturmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, gözaltına alındı.

DOĞUKAN GÜNGÖR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mevcut bilgiler ışığında, Doğukan Güngör'ün gözaltına alınma nedeni ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasıyla bağlantılı olarak gösteriliyor.

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?

Doğukan Güngör, Türk televizyon ve tiyatro oyuncusudur. 1 Temmuz 1996 yılında Ankara'da doğmuş ve genç yaşta oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Kamera karşısına ilk kez 2017 yılında Savaşçı dizisi ile geçmiştir. Ardından çeşitli tiyatro oyunlarında sahne almış, özellikle Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi oyunlarda rol almıştır.

Oyunculuk eğitimini İstanbul'da Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde sürdüren Güngör, ayrıca Harika Uygur'dan Chubbuck metodu üzerine özel eğitimler almıştır. 2018 yılında Meryem dizisinde rol almış ve 2020 yılında Zümrüdüanka dizisinde "Hamit" karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Günümüzde ise Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandırmaktadır.

DOĞUKAN GÜNGÖR KAÇ YAŞINDA?

1 Temmuz 1996 doğumlu olan Doğukan Güngör, 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem tiyatro hem de televizyon dünyasında dikkate değer bir kariyer çizgisi oluşturmuştur.

DOĞUKAN GÜNGÖR NERELİ?

Doğukan Güngör, Ankara doğumludur. Eğitim ve oyunculuk kariyerinin büyük kısmını İstanbul'da sürdürmesine rağmen kökeni başkent Ankara'ya dayanmaktadır.

DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN DİZİ KARİYERİ

Doğukan Güngör'ün televizyon projeleri şunlardır:

2020 – Zümrüdüanka – Hamit

2018 – Meryem

2017 – Savaşçı

Kızılcık Şerbeti – Fatih

Bu dizilerdeki performanslarıyla genç yaşta geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Özellikle Zümrüdüanka dizisindeki Hamit karakteri, oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Dilara Yıldız
