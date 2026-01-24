Son dönemde, Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör'ün kadrodan çıkarılması ile ilgili birçok spekülasyon yapılmaya başlandı. Peki, Doğukan Güngör diziden çıkarıldı mı? Kızılcık Şerbeti Fatih diziden neden çıkarıldı? Detaylar...

DOĞUKAN GÜNGÖR DİZİDEN ÇIKARILDI MI?

Güngör'ün diziden çıkarılması, özellikle Show TV kanalının aldığı karar sonrasında büyük bir gündem haline geldi. Bu karara, Doğukan Güngör'ün, ünlülere yönelik bir uyuşturucu soruşturmasında testlerinin pozitif çıkmasının neden olduğu belirtildi. Yayıncı kuruluş, bu gelişme üzerine oyuncuyu diziden çıkarma kararı aldı.

Bunun sonucunda, Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan son sahneleri de yayından kaldırıldı ve dizinin tanıtımlarından çıkarıldı. Bu karar, sadece medya dünyasında değil, aynı zamanda sosyal medya kullanıcıları ve dizinin hayranları arasında da geniş yankı uyandırdı. Güngör, diziden çıkarıldığını öğrendiği an yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

KIZILCIK ŞERBETİ FATİH DİZİDEN NEDEN ÇIKARILDI?

Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarılmasının arkasında, ünlülere yönelik bir uyuşturucu soruşturması sonucu yapılan testlerin pozitif çıkması yer alıyor. Soruşturma çerçevesinde, oyuncunun test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve bu sebeple Show TV yönetiminin oyuncuyu diziden çıkarma kararı aldığı bildirildi.

Güngör, diziden çıkarılma kararı üzerine sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı;

"4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle Show TV yönetiminin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum. Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir daha hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim.

Ama bu akşam ansızım aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım. Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah'a havale ediyorum.

Ancak kamuoyuna da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerime birlikte olacağım. Bu kötü günlerde benim yanımda olan benden sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevgili hayranlarıma ve canım aile çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız."

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?

Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Genç yaşına rağmen büyük bir oyunculuk kariyerine sahip olan Güngör, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Eğitim hayatında, ünlü oyuncu ve eğitmen Harika Uygur ile Chubbuck metodu üzerine de çalışmalar yapmıştır. Sahne çalışmalarında, klasik ve modern drama türlerinde pek çok projede yer almıştır. Bu projeler arasında, Othello, Bizim Köyün Adeti, ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi önemli oyunlar bulunmaktadır.

Güngör, televizyon dünyasına 2018 yılında Meryem dizisi ile adım atmıştır. Ancak, oyunculuğu ile büyük bir çıkış yakaladığı proje Zümrüdüanka dizisi olmuştur. 2020 yılında Hamit karakterini canlandırdığı bu dizideki performansı ile geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaya başlanmıştır.

2022–2026 yılları arasında yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Fatih karakteri ile daha da büyük bir tanınmışlık elde etmiştir. Bu karakterin izleyici tarafından beğenilmesi, onun televizyon dünyasındaki en önemli projelerinden birisi olmuştur.