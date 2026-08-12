Doğanın Kanunu final mi yapıyor, Doğanın Kanunu bitiyor mu?
Doğanın Kanunu final mi yapıyor, Doğanın Kanunu bitiyor mu? soruları, programın akıbetini merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen yapımları arasında yer alan Doğanın Kanunu’nun yayın hayatına devam edip etmeyeceği gündemdeki yerini koruyor.
Doğanın Kanunu’nun final yapıp yapmayacağı ve ekranlara veda edip etmeyeceği izleyicilerin gündeminde. Programın yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilirken, “ Doğanın Kanunu bitiyor mu, final mi yapıyor?” sorularına yanıt aranıyor.
DOĞANIN KANUNU FİNAL Mİ YAPIYOR? DOĞANIN KANUNU BİTİYOR MU?
Doğanın Kanunu final mi yapıyor, Doğanın Kanunu bitiyor mu? soruları dizinin izleyicileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yaz sezonunda ekran macerasına başlayan yapımın yayın hayatıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Doğanın Kanunu, ekranlara veda etme kararı aldı.
Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı dizinin kaçıncı bölümde final yapacağı da belli oldu. Peki, Doğanın Kanunu neden final yapıyor, Doğanın Kanunu ne zaman bitiyor ve dizi kaçıncı bölümde ekranlara veda edecek? İşte merak edilen detaylar...
DOĞANIN KANUNU FİNAL Mİ YAPIYOR?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Doğanın Kanunu, 13. bölümüyle final yapacak. Böylece yaz sezonunda izleyici karşısına çıkan yapımlar arasında yeni sezonu göremeden final kararı alan dizilerden biri olacak. Dizinin kısa süren ekran macerası, 13. bölümün ardından sona erecek.
Star TV ekranlarında 10 Haziran'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Doğanın Kanunu, romantik hikâyesi ve başrol oyuncularıyla yaz sezonunun dikkat çeken projeleri arasında yer almıştı. Ancak dizinin yayın hayatının uzun soluklu olması beklenmedi.
DOĞANIN KANUNU NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Doğanın Kanunu'nun final kararının arkasındaki temel nedenin düşük reytingler olduğu belirtiliyor. Yaz döneminde çok sayıda yeni dizi ekran yolculuğuna başlarken, yapımlar arasındaki reyting mücadelesi de daha yoğun hale geldi.
Star TV'nin yeni projelerinden biri olarak yayın hayatına başlayan Doğanın Kanunu, beklenen izleyici ilgisini yakalayamayınca final kararıyla gündeme geldi. Böylece dizinin yeni sezonda devam etme ihtimali de ortadan kalkmış oldu.
DOĞANIN KANUNU KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?
İzleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de “Doğanın Kanunu kaçıncı bölümde final yapacak?” sorusu oldu. Edinilen bilgilere göre dizi, 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini üstlendiği Doğanın Kanunu, böylece yaz sezonundaki ekran serüvenini tamamlayacak. Dizinin 13. bölümüyle birlikte hikâyenin de sonuna gelinmiş olacak.
DOĞANIN KANUNU NE ZAMAN BİTİYOR?
Doğanın Kanunu'nun 13. bölümde final yapacağının belirtilmesiyle birlikte dizinin hayranları final bölümünün yayın tarihini de araştırmaya başladı. Dizinin ekran macerasının 13. bölümle sona ereceği bilgisi kesinleşirken, final bölümüyle ilgili yayın takviminin kanal tarafından duyurulması bekleniyor.
Kısacası Doğanın Kanunu final yapıyor mu? sorusunun yanıtı evet. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapım, 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.
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