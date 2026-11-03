Diziler neden yok, bugün diziler yok mu? 3 Kasım Salı hangi dizilerin yeni bölümü var?

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yayın saatine denk gelen Galatasaray- Stuttgart maçı TRT 1'den yayınlanacak. Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve de bu akşam yeni bölümle izleyici karşısına çıkmayacak. Özel kanalların bu kararının ardında ise reklam gelirlerindeki düşüş yatıyor. İşte 3 Kasım Salı akşamı ekranlara dair merak edilenler.

BUGÜN DİZİLER YOK MU?

3 Kasım Salı akşamı pek çok dizi yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Galatasaray- Stuttgart maçı nedeniyle Mehmed: Fetihler Sultanı, Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve bu hafta yeni bölüm yayınlamayacak.

DİZİLER NEDEN YOK?

Dizilerin bu akşam yayınlanmamasının nedeni, Galatasaray'ın Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynayacağı maç. Saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçın, Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yayın saatine denk gelmesi nedeniyle TRT 1, diziye bu hafta ara verdi.

ÖZEL KANALLAR NEDEN DİZİ YAYINLAMIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre özel kanalların Galatasaray maçı akşamı yeni bölüm yayınlamama kararının arkasında reklam gelirlerindeki düşüş bulunuyor. Büyük maçların oynandığı akşamlarda televizyon izleyicisinin önemli bir bölümü maçı yayınlayan kanala yöneliyor. Bu durum, aynı saatte yayınlanan dizilerin izlenme oranlarını düşürüyor.

İzlenme oranlarının düşmesi, reklam verenlerin bu yayın kuşağına daha az ilgi göstermesine ve kanalların reklam gelirlerinin azalmasına neden oluyor. Yüksek maliyetlerle çekilen dizilerin yeni bölümlerini düşük izlenme beklenen bir akşamda yayınlamak istemeyen kanallar, bu nedenle maç akşamlarında yeni bölüm yerine farklı içeriklere yer vermeyi tercih ediyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI BUGÜN YOK MU?

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. TRT 1, dizinin yayın saatinde Galatasaray-Stuttgart maçını canlı yayınlayacak.

HAYSİYET BUGÜN YOK MU?

Haysiyet de 3 Kasım Salı akşamı yeni bölümle izleyiciyle buluşmayacak.

ANNE YARISI BUGÜN YOK MU?

Anne Yarısı, bu hafta yeni bölüm yayınlamayacak diziler arasında yer alıyor.

TUZLU KAHVE BUGÜN YOK MU?

Tuzlu Kahve de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

3 KASIM SALI HANGİ DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR?

Galatasaray-Stuttgart maçı nedeniyle salı akşamı yayınlanan dizilerin büyük bölümü bu hafta izleyiciyle buluşmayacak. Dizilerin yeni bölümlerinin önümüzdeki hafta yayın akışındaki yerlerine dönmesi bekleniyor. İzleyicilerin güncel yayın akışı için kanalların resmi internet sitelerini takip etmeleri öneriliyor.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı, bugün, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.