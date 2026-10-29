Diziler neden yok, bu akşam dizilerin yeni bölümü neden yok? 29 Ekim Perşembe yeni bölümü olan ve olmayan diziler hangileri?

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29 Ekim 2026 Perşembe akşamı kanalların önemli bir bölümü, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayın akışlarında değişikliğe gitti. Show TV ve NOW, dizilerinin yerine Cumhuriyet ve Atatürk temalı filmler yayınlarken, Star TV dizilerinin tekrar bölümlerine yer verdi. ATV ise Güneşin Doğduğu Yer’in yeni bölümünü ekrana taşıyor. Yeni bölümü yayınlanmayan dizilerin haftaya perşembe yeniden ekrana gelmesi bekleniyor. İşte bu akşam yeni bölümü olan ve olmayan diziler.

DİZİLER NEDEN YOK?

Bu akşam bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmamasının nedeni, Cumhuriyet Bayramı. Kanallar, 29 Ekim’e özel olarak yayın akışlarında değişiklik yaparak Cumhuriyet’in 103. yıl dönümüne özel filmlere ve tekrar bölümlere yer verdi. Yeni bölümü yayınlanmayan dizilerin hiçbiri final yapmadı; diziler önümüzdeki hafta normal yayın düzenine dönecek.

BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜ OLMAYAN DİZİLER

Muhtemel Aşk (Show TV): Dizi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Show TV, saat 20.00’de Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini, saat 22.45’te ise Kemal Sunal’ın Sahte Kabadayı filmini yayınlayacak.

Halef: Köklerin Çağrısı (NOW): Dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. NOW, saat 20.00’de Atatürk 2 filmini ekrana taşıyacak.

Sevdiğim Sensin (Star TV): Dizi bu akşam yeni bölüm yerine saat 20.00’de tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Star TV’de saat 23.00’te ise Tuzlu Kahve’nin tekrar bölümü yayınlanacak.

BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜ OLAN DİZİLER

Güneşin Doğduğu Yer (ATV): Dizi, bu akşam saat 20.00’de 7. bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. ATV’nin yayın akışında saat 00.20’de ise Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru programı yer alıyor.

DİZİLER FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır. Bu akşam yeni bölümü yayınlanmayan dizilerin final yaptığına ya da sona erdiğine dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Dizilerin bu hafta ekranda olmaması yalnızca Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yapılan yayın akışı değişikliğinden kaynaklanıyor.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bu akşam yeni bölümü yayınlanmayan Muhtemel Aşk, Halef: Köklerin Çağrısı ve Sevdiğim Sensin’in yeni bölümlerinin, haftaya perşembe, 5 Kasım 2026’da her zamanki yayın saatlerinde ekrana gelmesi bekleniyor. Yayın akışlarında son dakika değişiklikleri olabileceği için izleyicilerin kanalların güncel yayın akışlarını takip etmesi öneriliyor.