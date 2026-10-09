Direkt kırmızı kaç maç ceza, 2 maç mı, 1 maç mı?

Direkt kırmızı kart 1 maç mı, 2 maç mı ceza? Futbolseverlerin sıkça sorduğu bu sorunun yanıtı, kırmızı kartın hangi nedenle gösterildiğine ve disiplin kurulunun yapacağı değerlendirmeye göre farklılık gösteriyor. İki sarı karttan gelen kırmızı ile doğrudan gösterilen kırmızı kart arasındaki fark da taraftarların kafasını karıştıran konular arasında yer alıyor. Peki, direkt kırmızı kart kaç maç ceza getirir, PFDK hangi kriterlere göre karar verir? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

DİREKT KIRMIZI KART KAÇ MAÇ CEZA? DİREKT KIRMIZI 1 MAÇ MI, 2 MAÇ MI?

Direkt kırmızı kart kaç maç ceza, 1 maç mı, 2 maç mı? Futbolda bir oyuncunun kırmızı kartla oyundan atılması, hem karşılaşmanın kaderini hem de takımın sonraki maçlardaki kadro planlamasını doğrudan etkiliyor. Özellikle önemli karşılaşmalar öncesinde taraftarlar, kırmızı kart gören oyuncunun kaç maç forma giyemeyeceğini merak ediyor. İşte direkt kırmızı kart cezasıyla ilgili bilinmesi gerekenler...

DİREKT KIRMIZI KART NEDİR?

Direkt kırmızı kart, hakemin bir oyuncuyu önceden sarı kart göstermeden, doğrudan oyundan ihraç etmesi anlamına geliyor. Ciddi faul, şiddetli hareket, rakibe ya da hakeme yönelik saldırı veya hakaret, gol fırsatını faulle ya da elle engelleme gibi durumlar, direkt kırmızı kart gerektiren ihlaller arasında yer alıyor.

DİREKT KIRMIZI KART KAÇ MAÇ CEZA?

Direkt kırmızı kart gören bir oyuncu, kural olarak takımının bir sonraki resmi maçında otomatik olarak forma giyemiyor. Bu nedenle direkt kırmızı kartın en az 1 maçlık cezası bulunuyor. Ancak oyuncunun kaç maç ceza alacağı, kırmızı kartın gösterilme nedenine göre değişiyor ve son kararı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) veriyor.

DİREKT KIRMIZI 1 MAÇ MI, 2 MAÇ MI?

Direkt kırmızı kartın cezası sabit değil. Oyuncunun eylemi, Futbol Disiplin Talimatı’nın ilgili maddelerine göre değerlendiriliyor. Gol fırsatını engelleme gibi görece hafif sayılan ihlallerde ceza çoğunlukla 1 maçla sınırlı kalırken, sert ve tehlikeli müdahalelerde ceza 2 maç veya daha fazla olabiliyor. Rakibe saldırı, hakeme hakaret ya da şiddet içeren davranışlar gibi ağır durumlarda ise oyuncular çok daha uzun süreli men cezalarıyla karşılaşabiliyor.

İKİ SARI KARTTAN KIRMIZI İLE DİREKT KIRMIZI ARASINDAKİ FARK

İki sarı kart sonucu görülen kırmızı kartta oyuncu, genellikle yalnızca bir sonraki maçta forma giyemiyor ve ek bir disiplin cezası nadiren gündeme geliyor. Direkt kırmızı kartta ise oyuncu disiplin kuruluna sevk ediliyor ve eylemin niteliğine göre daha ağır bir ceza alma ihtimaliyle karşı karşıya kalıyor.

PFDK NASIL KARAR VERİR?

PFDK, direkt kırmızı kart gören oyuncu hakkında karar verirken hakem raporunu, maç görüntülerini ve eylemin niteliğini değerlendiriyor. Kurul, Futbol Disiplin Talimatı’nda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde bir ceza belirliyor. Oyuncunun geçmiş disiplin sicili de verilecek cezanın ağırlığını etkileyebiliyor. Kırmızı kart cezalarının yanı sıra bazı durumlarda para cezası da uygulanabiliyor.

CEZA HANGİ MAÇLARDA GEÇERLİ?

Yurt içi müsabakalarda alınan kırmızı kart cezaları, ilgili organizasyonun maçlarında uygulanıyor. Avrupa kupalarında görülen kırmızı kartlarla ilgili kararları ise UEFA’nın disiplin birimleri veriyor. Bu nedenle Süper Lig’de ceza alan bir oyuncu, kural olarak Avrupa kupası maçlarında forma giyebiliyor.

TALİMATLAR DEĞİŞEBİLİR

Futbol Disiplin Talimatı’nda yer alan ceza aralıkları, federasyon tarafından zaman zaman güncellenebiliyor. Bu nedenle belirli bir oyuncunun alacağı cezayla ilgili en doğru bilginin, PFDK’nın açıklayacağı resmi karar olduğunu hatırlatmak gerekiyor.