Dilvin Miray Çalkın kimdir? Dilvin Miray Çalkın kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İtirafçı oldu!

Dilvin Miray Çalkın, 2025 yılı itibarıyla kamuoyunun gündemine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği ifadelerle gelmiştir. Peki, Dilvin Miray Çalkın kimdir? Dilvin Miray Çalkın kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

DİLVİN MİRAY ÇALKIN KİMDİR?

Sabah gazetesinde yer alan haberlere göre Çalkın, tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde olduğu iddia edilen ve 161 milyar liralık kamu zararı oluşturduğu öne sürülen yolsuzluk ve rüşvet ağına ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturmada adı geçen 11 kişiden biridir.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Çalkın, söz konusu yapı tarafından gizli toplantılar için kiralandığı öne sürülen İstanbul Zorlu Center'daki Raffles Otel'de bulunan 2604 numaralı VIP daire ile ilgili savcılığa kapsamlı bir ifade vermiştir. Çalkın, ifadesinde yaşadıklarını kendi beyanları çerçevesinde detaylı şekilde anlatarak itirafçı olmuştur.

Savcılık makamları tarafından yapılan teknik incelemelerde, Çalkın'ın ifadelerinde geçen tarih ve kişilerle ilgili cep telefonu baz kayıtlarının eşleştiği tespit edilmiştir. Bu bulgular, soruşturma dosyasına delil olarak yansımıştır.

DİLVİN MİRAY ÇALKIN KAÇ YAŞINDA?

Soruşturma dosyasına ve basında yer alan bilgilere göre Dilvin Miray Çalkın 33 yaşındadır. Yaş bilgisi, savcılık ifadesi ve gözaltı sürecine ilişkin haberlerde açık şekilde yer almıştır.

DİLVİN MİRAY ÇALKIN NERELİ

Dilvin Miray Çalkın'ın memleketine veya doğum yerine ilişkin kamuoyuna yansımış, doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

DİLVİN MİRAY ÇALKIN NE İŞ YAPIYOR?

Dilvin Miray Çalkın, basında yer alan haberlerde "fenomen" olarak tanımlanmıştır. Ancak yaptığı işe veya mesleki faaliyetlerine dair soruşturma dosyasında ayrıntılı ve doğrulanmış bir meslek bilgisi paylaşılmamıştır.

DİLVİN MİRAY ÇALKIN İFADESİNDE NE DEDİ?

Sabah gazetesinde yer alan haberlere göre, Dilvin Miray Çalkın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde yaklaşık 6 ay önce uyuşturucu madde kullandığını itiraf ettiğini, ancak kimseye uyuşturucu temin etmediğini belirtti. Çalkın, "Gönül Mama" kod adlı Gülşah Rojin Demir aracılığıyla Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun ile tanıştığını ve bazı olaylara dahil olduğunu ifade etti. Ayrıca, Raffles Otel'deki VIP dairede yaşananları detaylı şekilde anlatarak, Emrah Bağdatlı'nın yanındaki parayı rulo yaparak kullandığı ve uyuşturucu madde içtiği iddialarını paylaştı.