Digiturk belgesel kanal listesi: Digitürk belgesel kanalları kaçta? (National Geographic, Discovery Channel, BBC Earth, Tarih TV ve beIN İz TV)

Belgesel yayınları, bilgi edinmek, farklı kültürleri keşfetmek ve doğanın eşsiz dünyasını yakından tanımak isteyen izleyiciler için televizyonun en değerli içerikleri arasında yer almaktadır. Digitürk belgesel kanalları kaçta sorusu da bu nedenle platform kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasında bulunmaktadır. Peki, Digitürk belgesel kanalları kaçta? Haberimizde Digiturk belgesel kanallarının güncel kanal numaraları ve erişim bilgileri detaylı şekilde yer almaktadır.

DİGİTÜRK BELGESEL KANALLARI KAÇTA?

Digiturk platformunda yer alan belgesel kanalları ağırlıklı olarak 181 ile 194. kanallar arasında bulunmaktadır. Tüm kanallar HD yayın desteği sunmakta olup cihazın görüntü ayarlarına göre yayın kalitesi otomatik olarak optimize edilmektedir.

Digitürk platformunda belgesel kanalları genel olarak 181 ile 194. kanallar arasında yer almaktadır. Platformda bulunan başlıca belgesel kanalları ve kanal numaraları şu şekildedir:

National Geographic HD: 181. Kanal

Beın İz TV HD: 18. ve 182. Kanal

BBC Earth HD: 183. Kanal

Tarih TV HD: 184. Kanal

Nat Geo Wild HD: 185. Kanal

Yaban TV: 189. Kanal

TRT Belgesel HD: 190. Kanal

Discovery Channel HD: 191. Kanal

Discovery Science HD: 192. Kanal

TGRT Belgesel: 193. Kanal

Tüm kanallar HD yayın desteğiyle sunulmakta olup cihazın çözünürlük ayarlarına göre yayın kalitesi otomatik olarak optimize edilmektedir.

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DİGİTÜRK NATIONAL GEOGRAPHIC KAÇINCI KANALDA?

National Geographic HD, Digiturk platformunda 181. kanalda yayın yapmaktadır.

Bilim, doğa, keşif ve araştırma odaklı yayınlarıyla dünyanın en saygın belgesel kanalları arasında yer alan National Geographic HD; vahşi yaşam, okyanuslar, uzay araştırmaları, çevre, teknoloji ve insanlık tarihi üzerine hazırlanan kapsamlı yapımları ekranlara taşımaktadır.

Kanal, hem yetişkin hem de genç izleyicilere hitap eden geniş içerik yelpazesiyle Digiturk abonelerinin en çok takip ettiği belgesel yayınları arasında bulunmaktadır.

DİGİTÜRK DISCOVERY CHANNEL KAÇINCI KANALDA?

Discovery Channel HD, Digiturk yayın listesinde 191. kanalda yer almaktadır.

Teknoloji, mühendislik, bilim, keşif ve macera temalı içerikleriyle tanınan kanal, dünya genelinde ilgi gören Discovery yapımlarını izleyicilerle buluşturmaktadır.

Bilimsel deneylerden büyük mühendislik projelerine, keşif programlarından farklı yaşam tarzlarını konu alan yapımlara kadar geniş içerik çeşitliliği sunmaktadır.

DİGİTÜRK BBC EARTH KAÇINCI KANALDA?

BBC Earth HD, Digiturk platformunda 183. kanalda yayın yapmaktadır.

Doğanın işleyişi, vahşi yaşam, çevre, insanlık tarihi ve teknolojik gelişmeler üzerine hazırlanan yüksek prodüksiyonlu belgeselleriyle öne çıkan kanal, uluslararası alanda geniş bir izleyici kitlesine sahiptir.

Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle hazırlanan yapımlar, doğal yaşamın farklı yönlerini ayrıntılı biçimde ekranlara taşımaktadır.

DİGİTÜRK TARİH TV KAÇINCI KANALDA?

Tarih TV HD, Digiturk yayın sıralamasında 184. kanalda bulunmaktadır.

Kanal, dünya tarihi, medeniyetler, savaşlar, arkeolojik keşifler ve tarihsel olaylar üzerine hazırlanan belgesellere yayın akışında yer vermektedir.

Tarih odaklı içerikleriyle kültürel yayın kategorisinde önemli kanallar arasında bulunmaktadır.

DİGİTÜRK BEIN İZ TV KAÇINCI KANALDA?

Beın İz TV HD, Digiturk platformunda 18. ve 182. kanallarda izlenebilmektedir.

Türkiye'nin ilk yerli belgesel kanalı olan beIN İz TV HD; kültürel gezi programları, yerli yapım belgeseller ve tarih temalı içeriklerle yayın yapmaktadır.

Kanal, Digiturk'ün kendi içerik üretim gücünü yansıtan önemli yayın platformlarından biri olarak öne çıkmaktadır.

DİGİTÜRK BELGESEL YAYINLARINDA YER ALAN DİĞER KANALLAR

Digiturk belgesel yayınları yalnızca uluslararası kanallarla sınırlı değildir. Platformda farklı ilgi alanlarına hitap eden birçok yerli ve yabancı belgesel kanalı da bulunmaktadır.

Nat Geo Wild HD (185. Kanal)

Nat Geo Wild HD, Digiturk'te 185. kanalda yer almaktadır. Kanal; vahşi yaşam, hayvan davranışları, doğal yaşam alanları ve ekosistem üzerine hazırlanan belgeseller yayınlamaktadır.

TRT Belgesel HD (190. Kanal)

TRT Belgesel HD, Digiturk yayın listesinde 190. kanalda bulunmaktadır. Türkiye'nin farklı bölgelerinden doğa, tarih, bilim ve insan hikâyelerini konu alan özgün yapımları ekranlara taşımaktadır.

Yaban TV (189. Kanal)

Yaban TV, Digiturk platformunda 189. kanalda yayın yapmaktadır. Avcılık, balıkçılık, doğa sporları ve açık hava yaşamına yönelik programlarla yayın akışını sürdürmektedir.

Discovery Science HD (192. Kanal)

Discovery Science HD, 192. kanalda yayın yapmaktadır. Bilimsel araştırmalar, uzay çalışmaları, yeni teknolojiler ve bilim dünyasındaki gelişmelere odaklanan programlar sunmaktadır.

TGRT Belgesel (193. Kanal)

TGRT Belgesel, Digiturk platformunda 193. kanalda yer almaktadır. Tarih, kültür, eğitim ve gezi temalı içeriklerden oluşan yayın akışına sahiptir.

DİGİTÜRK BELGESEL PAKETİNDE NELER VAR?

Belgesel kanallarına erişim, tercih edilen Digiturk paketine göre değişiklik göstermektedir.

Ailenin Yıldızı Paketi

Ailenin Yıldızı Paketi kapsamında National Geographic, Nat Geo Wild, TRT Belgesel ve beIN İz TV gibi birçok belgesel kanalı yer almaktadır.

Bu paket, aile bireylerinin farklı yaş gruplarına hitap eden belgesel içeriklerini bir arada sunmaktadır.

Filmin Yıldızı ve Yıldız Dolu Paket

Filmin Yıldızı ile Yıldız Dolu Paket seçeneklerinde Discovery Channel, BBC Earth, Tarih TV ve Discovery Science gibi ek belgesel kanalları da bulunmaktadır.

Bu paketler HD yayın desteğiyle daha kapsamlı içerik erişimi sağlamaktadır.

DİGİTÜRK'TE BELGESEL İZLEME ALTERNATİFLERİ

Digiturk aboneleri, belgesel kanallarını yalnızca uydu alıcısı üzerinden değil, farklı platformlar aracılığıyla da takip edebilmektedir.

Yan Oda özelliği sayesinde aynı üyelik kapsamında evin farklı televizyonlarından yayınlara erişim sağlanabilmektedir.

beIN CONNECT ve TOD ile İzleme

beIN CONNECT ve TOD üzerinden belgesel kanalları internet bağlantısı aracılığıyla canlı yayın veya tekrar izle seçenekleriyle takip edilebilmektedir.

Platformlar; mobil cihazlar, akıllı televizyonlar ve bilgisayarlar üzerinden erişim imkânı sunmaktadır.

Tekrar İzle ve Durdur İzle Özellikleri

Digiturk platformunda sunulan Tekrar İzle ve Durdur İzle özellikleri sayesinde kaçırılan belgesel programları yeniden izlenebilmekte veya canlı yayın durdurularak daha sonra kaldığı yerden devam ettirilebilmektedir.

Bu özellikler, belgesel içeriklerinin zaman sınırlaması olmadan takip edilmesine olanak sağlamaktadır.

DİGİTÜRK BELGESEL PAKETİ NASIL ALINIR?

Digitürk'te yer alan belgesel kanallarını izlemek isteyen kullanıcılar, kendilerine uygun TV paketini seçerek abonelik işlemlerini başlatabilir. Başvuru işlemleri resmi internet sitesi, yetkili satış noktaları veya müşteri hizmetleri üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Paket seçiminin ardından üyelik işlemleri tamamlanır ve seçilen pakete dahil olan belgesel kanallarına erişim sağlanır. Digiturk, farklı içerik tercihleri için çeşitli paket seçenekleri sunmaktadır.

DİGİTÜRK BELGESEL PAKET FİYATI

Digitürk belgesel kanalları için sabit bir paket fiyatı bulunmamaktadır. Belgesel yayınlarına erişim sağlanan paketlerin ücretleri; tercih edilen abonelik türüne, kampanyalara ve seçilen TV paketine göre değişiklik gösterebilmektedir. Güncel paket fiyatları ve kampanyalar, haber içerisinde paylaşacağınız resmi bağlantı üzerinden incelenebilir.

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