Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Son dakika! Az önce deprem Denizli'de nerede oldu?

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Son dakika deprem haberleri yakından takip edilirken Denizli'de meydana gelen sarsıntı sonrası “Denizli'de deprem mi oldu?” sorusu araştırılmaya başlandı. Sabah saatlerinde kaydedilen depremin kaç büyüklüğünde olduğu ve Denizli'de nerede meydana geldiği merak konusu oldu. AFAD verilerine göre Denizli'deki son depremin detayları haberin devamında...

DENİZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Evet. Denizli'nin Honaz ilçesinde 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 05.56'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DENİZLİ'DE NE ZAMAN DEPREM OLDU?

Denizli'deki deprem, 7 Ekim 2026 saat 05.56'da Honaz ilçesinde meydana geldi. Depremin derinliği 15,40 kilometre olarak kaydedildi.

DENİZLİ'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Honaz (Denizli) olarak kaydedildi.