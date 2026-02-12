Deniz Çakır kimdir? Deniz Çakır kaç yaşında, nereli?

Televizyon ve sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Deniz Çakır, hem dizi hem film projeleriyle adından söz ettiriyor. Deniz Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli ve kariyerinde hangi önemli yapımlarla öne çıktı? İşte izleyicilerin merak ettiği tüm detaylar. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

Deniz Çakır, 31 Aralık 1981 doğumlu, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında uzun yıllardır aktif olarak çalışmakta ve seslendirme projelerinde de yer almaktadır. Geniş kitlelerce en çok "Yaprak Dökümü" dizisindeki Ferhunde rolüyle tanınmıştır. Bunun yanı sıra "İffet", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Masumiyet" gibi popüler dizilerde de başrol ve yardımcı roller üstlenmiş, sinema filmleri ile tiyatro oyunlarında da önemli projelerde yer almıştır. Ayrıca çeşitli animasyon ve sinema filmlerinde seslendirme çalışmaları yapmıştır.

DENİZ ÇAKIR KAÇ YAŞINDA?

Deniz Çakır, 31 Aralık 1981 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

DENİZ ÇAKIR NERELİ?

Deniz Çakır, Ankara doğumludur. Baba tarafından bazı kaynaklarda Ankara, bazı kaynaklarda Trabzon kökenli olduğu belirtilirken, anne tarafından Kırşehir kökenlidir.

DENİZ ÇAKIR'IN KARİYERİ

Deniz Çakır, tiyatro, dizi ve sinema alanlarında kapsamlı bir kariyere sahiptir. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldıktan sonra Ankara Radyosu'nda radyo tiyatrosu ve reklam seslendirmeleri yaptı. Televizyon kariyerine "Kadın İsterse" dizisiyle başladı ve "Yaprak Dökümü" ile geniş bir üne kavuştu. Tiyatro sahnesinde "Uyarca", "Aşk Sözleri" ve "Bütün Kadınların Kafası Karışıktır" gibi oyunlarda yer aldı.

Sinema filmlerinde başrol oynadığı projeler arasında "Kako Si?" ve "Ya Sonra" yer alırken, seslendirme çalışmalarında "Iron Man", "Kung Fu Panda" ve "The Simpsons: Movie" gibi yapımlar bulunmaktadır. Aldığı ödüller arasında 2010 İsmail Cem Televizyon Ödülleri'nde Dram Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve MGD 22. Altın Objektif Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu bulunmaktadır. Deniz Çakır, halen hem televizyon dizilerinde hem tiyatro ve sinema projelerinde aktif olarak çalışmaktadır.