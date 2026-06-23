DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2026 (İŞKUR) Darphane işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi ilan kapsamında 2026 yılı personel istihdam planı doğrultusunda 124 kamu işçisi alımı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, İstanbul’da bulunan iş yerlerinde görevlendirilmek üzere 14 farklı meslek grubunda işçi alımı yapılacak. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, Darphane işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Darphane işçi alım başvuru ekranı haberimizde.

DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2026 (İŞKUR)

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün yayımladığı ilana göre 124 işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuru süreci elektronik ortamda yürütülecek olup adayların belirtilen süre içerisinde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

İstanbul’daki iş yerlerinde görevlendirilecek işçiler, kurumun ihtiyaç duyduğu 14 farklı meslek alanında istihdam edilecek. Başvuruların ardından İŞKUR tarafından talep şartlarını karşılayan adaylar arasında noter kurası süreci işletilecek.

Başvuru sürecine ilişkin tüm resmi ilemler ve duyurular ilgili kurumlar tarafından yayımlanacak açıklamalar üzerinden takip edilebilecek.

DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Darphane işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular 26 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Adayların başvurularını yalnızca çevrim içi sistem üzerinden tamamlamaları gerekiyor. Şahsen yapılan başvurular ile posta veya e-posta yoluyla gönderilen talepler değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından İŞKUR tarafından bildirilen ve ilan şartlarını taşıyan adaylar arasından noter kurası çekilecek. Açık iş sayısının dört katı kadar asıl aday kura yöntemiyle belirlenecek ve bu adaylar Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Kura sürecine ilişkin evrak teslim duyuruları ve diğer bilgilendirmeler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR başvurularının tamamlanmasının ardından adaylar için kura süreci başlayacak. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre noter kura çekimi 27 Temmuz günü saat 14.00’te Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar daha sonra sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavın tarihi ve saati ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

Kura tarihi veya yerinde herhangi bir değişiklik olması halinde yeni bilgiler kurumun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

Ayrıca kura sonuçları, sınav duyuruları ve adayları ilgilendiren diğer tüm gelişmeler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

DARPHANE İŞÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLAR NELER?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre işçi alım sürecinde İŞKUR aracılığıyla başvurular kabul edilecek. Başvuru yapacak adayların ilanda belirtilen talep şartlarını karşılaması gerekiyor.

Başvuruların ardından İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun bulunan adaylar arasından noter kurası ile açık iş sayısının dört katı kadar asıl aday belirlenecek. Kurayla seçilen adaylar sözlü sınava katılacak.

Başvuru sürecine ilişkin evrak teslim listesi, kura sonuçları, sınav tarihleri ve diğer tüm resmi duyurular Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Darphane bünyesinde göreve başlayacak adaylar ise 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle istihdam edilecek.