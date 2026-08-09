Daha 17 dizisinin yeni bölüm heyecanı sürerken gözler 12. bölüm fragmanına çevrildi. "Daha 17 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?", "Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?" ve "Daha 17 yeni bölümde neler yaşanacak?" sorularının yanıtını merak eden izleyiciler, Kanal D'nin paylaşacağı yeni tanıtımı yakından takip ediyor.

DAHA 17. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?





Dizinin yeni bölümünde tansiyon giderek yükselirken Teoman ile Aras arasında yaşanacak yüzleşme dikkat çekiyor. Leyla'nın yaşadıkları nedeniyle Aras'ı sorumlu tutan Teoman, genç kadının daha fazla üzülmesine izin vermemek için Aras'ın karşısına dikiliyor. Teoman'ın Aras'tan hesap sorması, ikili arasında gerilimin fitilini ateşliyor.

Öte yandan Teoman, kendisinden bazı şeylerin gizlendiğini fark ederek gerçeğin peşine düşüyor. Leyla ise Aras'a Bodrum'da bulunma nedenini ve Demir'in kim olduğunu soruyor. Kardeşini bulmaya her geçen gün biraz daha yaklaşan Aras'ın önünde ise önemli bir soru işareti bulunuyor. Serhat'ın söylediği harfleri birleştiren Aras, aradığı kişinin Teoman olduğunu anlayabilecek mi?

TEOMAN, ARAS'IN KARŞISINA DİKİLİYOR

Leyla'nın başına gelenler Teoman'ın öfkesini artırıyor. Leyla'nın Aras nedeniyle daha fazla üzülmesini istemeyen Teoman, soluğu Aras'ın karşısında alıyor. Aras'tan hesap sormaya kararlı olan Teoman'ın bu hamlesi, iki karakter arasındaki gerilimi daha da tırmandırıyor.