Rusya-Ukrayna savaşında 11 Peru vatandaşı öldü, 114'ü kayıp

Peru Dışişleri Bakanlığı, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda şu ana kadar 11 vatandaşının hayatını kaybettiğini, 114 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

"459 PERULU SAVAŞA KATILDI"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'dan 31 vatandaşının tahliye edildiği belirtilerek, "Resmi verilere göre 459 Peru vatandaşının savaşa katıldığı, ne yazık ki bunlardan 11'inin yaşamını yitirdiği, 114'ünün kaybolduğu ve 3'ünün Ukrayna ordusu tarafından esir alındığı tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Peru'nun Rusya Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi'nin mağdur durumdaki iki gencin yurda iade sürecini yönettiği, Temmuz ayı sonunda 2 Peru vatandaşının daha konsolosluk işlemleri tamamlanarak ülkeye dönüşlerinin sağlandığı belirtildi.

SAHTE İŞ İLANLARINA KARŞI VATANDAŞLARINI UYARDI

Rusya-Ukrayna savaşı için verilen sahte iş ilanlarına dikkati çekilen açıklamada, insan ticareti çetelerinin ağına düşme riski nedeniyle bu tür tekliflere itibar edilmemesi ve yabancı bir devletin ordusunda görev alabilmek için devletten resmi izin alınmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bu süreçte rol oynayan insan kaçakçılarının Başsavcılığa ve Emniyet Teşkilatına ihbar edilmesi gerektiği vurgulanırken, mağdur ve yakınlarının Ukrayna bölgesine de bakan Moskova ve Varşova konsolosluklarıyla iletişime geçebileceği ifade edildi.

EN AZ 150 PERULU ÖLDÜ İDDİASI

Ulusal basında çıkan habere göre, Rus ordusuna katılan Peru vatandaşlarının aileleri, Lima'daki Rusya Büyükelçiliği önünde yakınlarının, özellikle yaralıların, ülkeye getirilmesini ve akıbetleri hakkında bilgi verilmesini talep etti.

Ailelerin sözcüsü, en az 150 Perulunun hayatını kaybettiği yönünde bilgi aldıklarını ancak bu sayının henüz resmi olarak doğrulanmadığını belirtti.

Peru hükümeti ise kayıp vatandaşların bulunması için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yardım talep etti.

Kaynak: AA