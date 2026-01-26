Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın kimdir? Rozet alan Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?

Konya siyasetinde hareketli günler yaşanıyor. Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın'ın Ak Parti'ye geçişi, kentte ve siyasetin kulislerinde heyecanla konuşuluyor. Bu beklenmedik adım, yalnızca siyasi dengeleri değil, seçmenlerin ve partililerin gözünde Aydın'ın duruşunu da yeniden sorgulatacak gibi görünüyor. Rozet töreni yaklaştıkça, herkes "Mehmet Aydın kimdir, geçmişi ve tecrübeleri neler?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MEHMET AYDIN KİMDİR?

Konya'nın Çumra ilçesinde doğan Mehmet Aydın, yerel siyasetin tanınan isimlerinden biri. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi (YRP)'nden Çumra Belediye Başkanı seçilen Aydın, yaklaşık 9 ay boyunca bağımsız olarak görev yaptıktan sonra Ak Parti'ye katılacağı iddialarıyla gündeme geldi. Bu hamle, Konya'daki siyasi dengelerin yeniden şekillenebileceği yorumlarına yol açtı.

MEHMET AYDIN KAÇ YAŞINDA?

1967 doğumlu Mehmet Aydın, 2025 yılı itibarıyla 58 yaşında. Deneyimi ve bölgesel bağlılığı, siyasetteki etkin konumunu pekiştiriyor.

MEHMET AYDIN HANGİ PARTİDEN?

Seçimlerde YRP'den belediye başkanı olarak görev alan Aydın, bağımsızlık sürecinin ardından Ak Parti'ye geçeceği iddialarıyla kamuoyunun gündemine oturdu. Bu geçişle birlikte, Konya'daki YRP çıkışlı belediye başkanlarının tamamı AK Parti saflarına katılmış olacak.

EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI

Mehmet Aydın, yükseköğrenimini Çumra Selçuk Üniversitesi Seracılık Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Çalışma hayatına 1987'de başladı ve çeşitli kamu görevlerinde ilerledi. Antalya'da devlet memuru olarak işe başladı, Konya Doğanhisar ve Çumra Devlet Hastaneleri'nde memur, müdür yardımcısı ve hastane müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra Muğla Ortaca Devlet Hastanesi Müdürü oldu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda federasyon genel sekreterliği ile şube müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Aydın aynı zamanda girişimcilik alanında da aktif oldu; 2000'de Çumra Aysa Otogaz, 2002'de Ayris Otogaz işletmelerini kurdu ve Halı Saha işletmeciliğiyle bölgesel girişimcilik deneyimi kazandı.

ÖZEL HAYATI

Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Aydın, aile hayatı ve yerel bağlılığıyla tanınıyor. Bu bağ, siyasetteki güvenilirliğini pekiştiren önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

NEDEN GÜNDEMDE?

Mehmet Aydın'ın AK Parti'ye geçişi, sadece bireysel bir karar değil; Konya'daki siyasi dengeleri değiştirecek bir gelişme olarak görülüyor. İddialara göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Aydın'a rozet takacak. Bu adım, hem Aydın'ın hem de AK Parti'nin bölgedeki siyasi stratejilerini yakından ilgilendiriyor.